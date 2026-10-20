Tutto l’amore che resta: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata

Questa sera, martedì 20 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la quarta puntata di Tutto l’amore che resta, serie tv – adattamento italiano della produzione francese “Lycée Toulouse-Lautrec” – con Raoul Bova nei panni del preside di un istituto scolastico inclusivo. La serie racconta la storia di Vittoria, una diciassettenne cresciuta in un ambiente privilegiato della Capitale che si trova improvvisamente a cambiare vita dopo la decisione della madre di iscrivere il fratello Matteo, ragazzo autistico, al Liceo Hellen Keller. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio della puntata di stasera, diviso tra l’angoscia per un grave incidente capitato al figlio Luca e un ambiguo riavvicinamento con Michela, Stefano riflette con amarezza sul proprio ruolo, sentendosi intrappolato in una scuola che aveva concepito come rifugio per sé e per i più fragili. Attorno al suo tormentato idealismo, le vite dei ragazzi precipitano nel caos: Carlotta affronta le estreme e dolorose conseguenze delle proprie bugie, mentre Vittoria è schiacciata dal peso del passato. L’equilibrio già precario dell’istituto rischia infine il collasso definitivo quando una rissa scoppiata tra i corridoi minaccia di spazzare via ogni residua speranza dell’istituto di sopravvivere all’inchiesta aperta da Michela.

Nel secondo episodio della quarta puntata, il preside Stefano vede crollare le certezze su cui ha fondato la sua amata scuola, ritrovandosi isolato e professionalmente sotto accusa. Mentre le pressioni istituzionali e un inaspettato tradimento minacciano di allontanarlo per sempre dalla sua “creatura”, i ragazzi decidono di infrangere le regole per un’ultima, disperata impresa in nome dell’amicizia. Questo viaggio catartico insegnerà a tutti il vero valore dell’amore e del tempo che ci è concesso. Ispirato dal coraggio dei suoi alunni e confortato dall’arrivo di suo figlio a scuola, Stefano affronterà il proprio destino a testa alta, mentre Vittoria si prepara finalmente a compiere la scelta più difficile per abbracciare la verità.

Cast

Abbiamo visto la trama della quarta puntata di Tutto l’amore che resta, ma qual è il cast della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori che hanno preso parte alla fiction:

Raoul Bova

Giulia Bevilacqua

Gloria Harvey

Francesco Leo

Anna Favella

Adriana Savarese

Fiorenza Pieri

Federica Pagliaroli

Chiara Bordi

Streaming e diretta tv

Dove vedere Tutto l’amore che resta in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera, martedì 20 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.