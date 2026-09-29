Tutto l’amore che resta: trama, cast, quante puntate e streaming della serie tv su Rai 1

Da martedì 29 settembre 2026 alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Tutto l’amore che resta, serie tv – adattamento italiano della produzione francese “Lycée Toulouse-Lautrec” – con Raoul Bova nei panni del preside di un istituto scolastico inclusivo. La serie racconta la storia di Vittoria, una diciassettenne cresciuta in un ambiente privilegiato della Capitale che si trova improvvisamente a cambiare vita dopo la decisione della madre di iscrivere il fratello Matteo, ragazzo autistico, al Liceo Hellen Keller. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Al centro della storia troviamo Vittoria, una ragazza di diciassette anni cresciuta nella Roma più benestante, la cui vita cambia improvvisamente quando la madre decide di trasferire tutta la famiglia in provincia. Il motivo della scelta è il fratello Matteo, ragazzo autistico che viene iscritto al Liceo Helen Keller, una scuola specializzata nell’offrire supporto educativo, pratico ed emotivo agli studenti con disabilità e alle loro famiglie. Per Vittoria il cambiamento è inizialmente difficile da accettare. Costretta a lasciare le proprie abitudini e gli amici di sempre, affronta con diffidenza la nuova realtà scolastica. Col passare del tempo, però, il confronto con i compagni del liceo la porterà a mettere in discussione i propri pregiudizi e a costruire nuove amicizie.

Tutto l’amore che resta: il cast

Abbiamo visto la trama di Tutto l’amore che resta, ma qual è il cast della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori che hanno preso parte alla fiction:

Raoul Bova

Giulia Bevilacqua

Gloria Harvey

Francesco Leo

Anna Favella

Adriana Savarese

Fiorenza Pieri

Federica Pagliaroli

Chiara Bordi

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Tutto l’amore che resta su Rai 1? In tutto andranno in onda 4 puntate da 2 episodi ciascuna (totale: 8 episodi): la prima martedì 29 settembre 2026; la quarta e ultima – salvo cambi di programma – martedì 20 ottobre 2026. Di seguito la programmazione completa:

Prima puntata: martedì 29 settembre 2026

Seconda puntata: martedì 6 ottobre 2026

Terza puntata: martedì 13 ottobre 2026

Quarta puntata: martedì 20 ottobre 2026

Streaming e tv

Dove vedere Tutto l’amore che resta in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.