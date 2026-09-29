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Tutto l’amore che resta streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Tutto l’amore che resta streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Questa sera, martedì 29 settembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Tutto l’amore che resta, serie tv – adattamento italiano della produzione francese “Lycée Toulouse-Lautrec” – con Raoul Bova nei panni del preside di un istituto scolastico inclusivo. La serie racconta la storia di Vittoria, una diciassettenne cresciuta in un ambiente privilegiato della Capitale che si trova improvvisamente a cambiare vita dopo la decisione della madre di iscrivere il fratello Matteo, ragazzo autistico, al Liceo Hellen Keller. Dove vedere Tutto l’amore che resta in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,30 su Rai 1.

Tutto l’amore che resta in live streaming

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Tutto l’amore che resta su Rai 1? In tutto andranno in onda 4 puntate da 2 episodi ciascuna (totale: 8 episodi): la prima martedì 29 settembre 2026; la quarta e ultima – salvo cambi di programma – martedì 20 ottobre 2026. Di seguito la programmazione completa:

  • Prima puntata: martedì 29 settembre 2026 OGGI
  • Seconda puntata: martedì 6 ottobre 2026
  • Terza puntata: martedì 13 ottobre 2026
  • Quarta puntata: martedì 20 ottobre 2026
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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