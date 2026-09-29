Bruno Vespa racconta l’incidente domestico: “Stavo facendo ginnastica, è stata una caduta bruttissima”

Nei giorni scorsi Bruno Vespa ha avuto un incidente domestico che però non gli ha impedito di andare regolarmente in onda. Il giornalista, infatti, ha condotto i suoi programmi, Cinque Minuti e Porta a Porta, entrambi in onda su Rai 1, con una fasciatura al braccio e ferite sul volto. Ora, è stato lo stesso Vespa a spiegare quanto accaduto. A margine del suo incontro con Gianni Letta al Prix Italia de L’Aquila, infatti, il giornalista ha raccontato: “È stata una caduta bruttissima, però sono stato fortunato e la visita oculistica è stata perfetta. Stavo facendo ginnastica e mi sono alzato, stupidamente non mi sono appoggiato. Sono scivolato sul tappetino e sono caduto sullo spigolo”.

“L’equipe del Gemelli è stata bravissima – ha aggiunto – è venuta in soccorso anche la maxillo-facciale, il direttore dell’ortopedia, sono venuti tutti e mi hanno rimesso in sesto in cinque ore. Mi hanno operato al naso e all’omero. Mi hanno messo a posto perfettamente”. Il giorno dell’incidente, Bruno Vespa ha condotto regolarmente Cinque Minuti che vedeva ospite la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.