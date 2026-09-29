Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 15:02
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli
Spettacoli

Bruno Vespa racconta l’incidente domestico: “Stavo facendo ginnastica, è stata una caduta bruttissima”

Immagine di copertina
Credit: AGF

Il conduttore di "Porta a Porta" ha parlato dell'incidente che gli ha provocato ferite sul volto e ad un braccio

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Nei giorni scorsi Bruno Vespa ha avuto un incidente domestico che però non gli ha impedito di andare regolarmente in onda. Il giornalista, infatti, ha condotto i suoi programmi, Cinque Minuti e Porta a Porta, entrambi in onda su Rai 1, con una fasciatura al braccio e ferite sul volto. Ora, è stato lo stesso Vespa a spiegare quanto accaduto. A margine del suo incontro con Gianni Letta al Prix Italia de L’Aquila, infatti, il giornalista ha raccontato: “È stata una caduta bruttissima, però sono stato fortunato e la visita oculistica è stata perfetta. Stavo facendo ginnastica e mi sono alzato, stupidamente non mi sono appoggiato. Sono scivolato sul tappetino e sono caduto sullo spigolo”.

“L’equipe del Gemelli è stata bravissima – ha aggiunto – è venuta in soccorso anche la maxillo-facciale, il direttore dell’ortopedia, sono venuti tutti e mi hanno rimesso in sesto in cinque ore. Mi hanno operato al naso e all’omero. Mi hanno messo a posto perfettamente”. Il giorno dell’incidente, Bruno Vespa ha condotto regolarmente Cinque Minuti che vedeva ospite la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Cinema / Arriva nei cinema “The Bibi Files”: il documentario che ripercorre il “sistema Netanyahu”
TV / Ascolti tv lunedì 28 settembre: Turchia-Italia, Lo Stato delle Cose
TV / Grande Fratello Vip 2026, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 28 settembre
Ti potrebbe interessare
Cinema / Arriva nei cinema “The Bibi Files”: il documentario che ripercorre il “sistema Netanyahu”
TV / Ascolti tv lunedì 28 settembre: Turchia-Italia, Lo Stato delle Cose
TV / Grande Fratello Vip 2026, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 28 settembre
TV / Grande Fratello Vip 2026, nomination: chi è stato nominato oggi, 28 settembre
TV / La ragazza del mare: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Jack Reacher – La prova decisiva: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti
TV / Grande Fratello Vip 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi
TV / Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 28 settembre 2026
TV / Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 28 settembre
Ricerca