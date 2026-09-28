Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Questa sera, lunedì 28 settembre 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Si torna sul caso di David Rossi, il manager del Monte dei Paschi di Siena: i Ris e la commissione d’inchiesta parlamentare fanno un ulteriore passo avanti per dimostrare che si trattò di omicidio e non di suicidio. In studio il Presidente della Commissione Parlamentare Vinci e la figlia di Rossi, Carolina Orlando. Arriva, invece, dalla Sicilia un’inchiesta che racconta il fitto groviglio tra mafia e sanità pubblica: protagonista uno dei più grandi ospedali di Palermo. Se ne parla in studio con l’ex Iena ora deputato regionale Ismaele La Vardera.

Nuovo capitolo sul caso Garlasco con il generale Luciano Garofano, ex comandante del Ris di Parma, sentito dalla Procura di Pavia a pochi giorni dalla chiusura delle indagini preliminari su Andrea Sempio. Perché i magistrati hanno deciso di convocarlo proprio adesso? Oltre al generale saranno presenti in studio l’avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, e Francesco Borgonovo, vicedirettore La Verità. Infine si continua ad indagare sull’attentato a Sigfrido Ranucci, con un approfondimento sul movente politico che ha portato in carcere Valter Lavitola e sui controversi affari del faccendiere. Ospiti i giornalisti Tommaso Cerno e Peter Gomez.

Streaming e tv

Dove vedere Lo Stato delle Cose in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – lunedì 28 settembre 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.