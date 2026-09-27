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Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 27 settembre 2026

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 27 settembre 2026

Questa sera, domenica 27 settembre 2026, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal Coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal Coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 27 settembre 2026.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Al centro della puntata, un’intervista esclusiva allo studente quindicenne sfregiato al volto con il machete in un parco di Cesena. A seguire, un reportage nei palazzi occupati di Roma Est, dove si registra lo spaccio delle nuove sostanze psicoattive, tra cui il Fentanyl, per documentare una realtà che desta crescente preoccupazione. Infine, un reportage dalla Bosnia, dove una troupe si è infiltrata nella rete che porta i migranti fino a Trieste: un sistema di scambio di auto e passaggi organizzato dagli stessi trafficanti e da loro chiamato “The Game”.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – domenica 27 settembre 2026 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Infinity, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.

Come vedere Rete 4 in streaming
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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