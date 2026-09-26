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Bello de mamma Rai – Enrico Brignano: tutto quello che c’è da sapere sullo show

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Bello de mamma Rai – Enrico Brignano: anticipazioni e streaming dello show

Questa sera, sabato 26 settembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Bello de mamma… Rai, lo spettacolo teatrale di Enrico Brignano. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Dopo il successo nei teatri e nelle arene italiane, Enrico Brignano porta in primaserata “Bello di mamma… Rai” in una versione dello show ideata appositamente per il piccolo schermo. Tra satira, memoria personale e osservazione del costume, l’attore attraversa con ironia paure, fragilità e contraddizioni del presente, in un racconto che alterna comicità, ricordi e momenti di tenerezza.

L’appuntamento arriva dopo il fortunato tour estivo che ha portato “Bello di Mamma!” nelle principali arene italiane. Sul palco Brignano parte da una domanda semplice: cosa succede quando il mondo corre troppo veloce e diventa difficile stargli dietro? Paure, cambiamenti, fragilità e contraddizioni del presente trovano una risposta ironica nel ricordo di quel rifugio che, da bambini, sembrava poter risolvere tutto: la mamma. Da qui prende forma un racconto che mescola satira, memoria personale e osservazione del costume. La voce materna, una tazza di cioccolata, i cartoni animati, una coperta capace di scaldare “gambe e cuore” diventano il punto di partenza per attraversare il presente con lo sguardo comico e personale di Brignano.

“Bello di Mamma!” segna per Brignano un ritorno alle radici del one man show, ma anche un nuovo capitolo del suo percorso artistico. Il racconto personale diventa esperienza condivisa, le fragilità individuali si trasformano in materia comica e la risata conserva sempre uno spazio per la tenerezza.

La prima serata di Rai 1 rappresenta uno speciale televisivo e non l’arrivo sul piccolo schermo dello spettacolo che il pubblico vedrà nella tournée autunnale e invernale. Dopo il tour nelle arene, infatti, “Bello di Mamma!” proseguirà dal vivo con una nuova versione pensata per i teatri, diversa dallo speciale televisivo, con nuovi contenuti.

Streaming e tv

Dove vedere Bello de mamma – Enrico Brignano in diretta tv e live streaming? Lo spettacolo, come detto, va in onda stasera – sabato 26 settembre 2026 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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