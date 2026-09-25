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Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 25 settembre 2026

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 25 settembre 2026

Questa sera, venerdì 25 settembre 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata il caso Garlasco: in attesa di capire se Andrea Sempio verrà rinviato a giudizio, si avvicina il momento della verità nella nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. Si torna a discutere del caso delle avvelenate di Campobasso: si attendono gli esiti degli accertamenti irripetibili sui dispositivi di Gianni Di Vita e delle due vittime Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita. Infine, tutti gli aggiornamenti sulla profanazione della tomba di Pamela Genini, per capire se sia stato un movente economico a scatenare il giallo. In studio l’unico indagato Francesco Dolci. Il parterre degli ospiti è composto da Carmelo Abbate, Candida Morvillo, Giuseppe Brindisi, Carmen Pugliese, Marco Oliva, Grazia Longo, Paolo Reale e Paolo Colonnello.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 25 settembre 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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