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Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 25 settembre

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Credit: AGF
di Giovanni Macchi
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Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 25 settembre

Questa sera, venerdì 25 settembre 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la quarta puntata del Grande Fratello Vip 2026. Il reality vede alla conduzione di Ilary Blasi e nel ruolo di opinioniste Cesara Buonamici e la grande new entry Selvaggia Lucarelli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Stasera Ilary Blasi dovrà iniziare la serata spiegando i motivi dell’espulsione dalla Casa di Simone Annicchiarico. È durata appena otto giorni l’esperienza di Simone nella Casa del Grande Fratello Vip. Alle 20 di ieri sui profili social ufficiali del reality è apparso il comunicato ufficiale. “Simone Annicchiarico deve lasciare la casa”. Il concorrente (tra i più amati di questa edizione) è già fuori perché ha bestemmiato. Esiste un regolamento, gli autori del Grande Fratello Vip non hanno potuto fare altro che applicarlo. Ma sui social in molti si sono ribellati…

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2026 in diretta tv e live streaming? Il Grande Fratello va in onda su Canale 5 dal 17 settembre. Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.30 e 19.20 e dal lunedì alla domenica dalle 00.30). Inoltre, non mancheranno le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 10.55 e 13.40) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 12.15, 13 e 18.15).

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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