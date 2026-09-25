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Familiar Touch: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 3

Immagine di copertina
Pixabay
di Antonio Scali
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Familiar Touch: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, 25 settembre 2026, in prima serata su Rai 3 alle ore 21.20 va in onda il film Familiar Touch, pellicola drammatica americana del 2024 diretta da Sarah Friedland, al suo esordio nel lungometraggio. Un’anziana signora affetta da un principio di demenza deve abituarsi a routine per lei completamente nuove dopo essere stata affidata da suo figlio alle cure di una confortevole casa di riposo. Ma qual è la trama e il cast? Ecco tutte le informazioni.

Trama e cast

Una signora ottantenne è costretta dalle sue condizioni di salute ad andare a vivere in una casa di cura. La transizione da una vita indipendente a casa propria al ricovero assistito è difficoltosa, soprattutto quando la memoria comincia a giocare brutti scherzi. Nel cast attori di primo piano come Kathleen Chalfant, H. Jon Benjamin, Katelyn Nacon, Andy McQueen. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

  • Kathleen Chalfant: Ruth
  • Carolyn Michelle Smith: Vanessa
  • Andy McQueen: Brian
  • H. Jon Benjamin: Steve
  • Joahn Webb: Pearl

Streaming e tv

Dove vedere Familiar Touch in tv e streaming? Appuntamento questa sera, 25 settembre 2026, alle ore 21.20 su Rai 3. Anche in streaming e on demand su Rai Play.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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