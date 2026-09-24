Ore 14 sera: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 24 settembre 2026

Questa sera, giovedì 24 settembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Ore 14 sera, il programma di approfondimento sulla cronaca nera con l’intervento di inviati sul posto e opinionisti condotto da Salvo Sottile. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Si comincia con un’intervista esclusiva, un faccia a faccia serrato, con Louis Dassilva, unico indagato e imputato per l’omicidio di Pierina Paganelli. Assolto in primo grado Dassilva espone la sua verità ma risponde anche sulle ombre che ancora avvolgono questo giallo. E ancora in esclusiva assoluta documenti inediti sul caso di Pietracatella: come sono morte davvero la moglie e la figlia di Gianni di Vita? Spazio, infine, al conto alla rovescia sulla possibile chiusura indagini della procura di Pavia nei confronti di Andrea Sempio: anche qui in esclusiva un documento che aggiunge un tassello nell’intricato puzzle di Garlasco.

In uno studio completamente rinnovato, Salvo Sottile alterna il talk all’inchiesta, i collegamenti in diretta agli esperti chiamati al tavolo delle prove scientifiche. E dà spazio soprattutto ai protagonisti. Perché dietro ogni storia, dietro ogni mistero ci sono prima di tutto le vite delle persone. Tra gli ospiti della prima serata: Luciano Garofano, ex generale Ris di Parma; il magistrato Annalisa Imparato; Barbara De Rossi; la criminologa Barbara Fabbroni; lo psichiatra Leonardo Mendolicchio; lo psicologo e criminologo Marco Strano; gli avvocati Antonio De Rensis e Valter Biscotti; il consulente della difesa di Sempio, Armando Palmegiani; i giornalisti Stefano Tura e Rita Cavallaro.

Streaming e tv

Dove vedere Ore 14 sera in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – giovedì 24 settembre 2026 – alle ore 21,30 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.