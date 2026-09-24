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Ore 14 sera: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 24 settembre 2026

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Ore 14 sera: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 24 settembre 2026

Questa sera, giovedì 24 settembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Ore 14 sera, il programma di approfondimento sulla cronaca nera con l’intervento di inviati sul posto e opinionisti condotto da Salvo Sottile. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Si comincia con un’intervista esclusiva, un faccia a faccia serrato, con Louis Dassilva, unico indagato e imputato per l’omicidio di Pierina Paganelli. Assolto in primo grado Dassilva espone la sua verità ma risponde anche sulle ombre che ancora avvolgono questo giallo. E ancora in esclusiva assoluta documenti inediti sul caso di Pietracatella: come sono morte davvero la moglie e la figlia di Gianni di Vita? Spazio, infine, al conto alla rovescia sulla possibile chiusura indagini della procura di Pavia nei confronti di Andrea Sempio: anche qui in esclusiva un documento che aggiunge un tassello nell’intricato puzzle di Garlasco.

In uno studio completamente rinnovato, Salvo Sottile alterna il talk all’inchiesta, i collegamenti in diretta agli esperti chiamati al tavolo delle prove scientifiche. E dà spazio soprattutto ai protagonisti. Perché dietro ogni storia, dietro ogni mistero ci sono prima di tutto le vite delle persone. Tra gli ospiti della prima serata: Luciano Garofano, ex generale Ris di Parma; il magistrato Annalisa Imparato; Barbara De Rossi; la criminologa Barbara Fabbroni; lo psichiatra Leonardo Mendolicchio; lo psicologo e criminologo Marco Strano; gli avvocati Antonio De Rensis e Valter Biscotti; il consulente della difesa di Sempio, Armando Palmegiani; i giornalisti Stefano Tura e Rita Cavallaro.

Streaming e tv

Dove vedere Ore 14 sera in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – giovedì 24 settembre 2026 – alle ore 21,30 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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