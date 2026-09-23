Chi è Raffaella Griggi, la nuova conduttrice di Chi l’ha visto? Anni, età, origini, carriera, lavoro, vita privata

Raffaella Griggi è la nuova conduttrice di Chi l’ha visto?. Dopo oltre vent’anni alla guida dello storico programma di Rai 3, Federica Sciarelli ha lasciato il timone della trasmissione, che da mercoledì 23 settembre 2026 riparte con una nuova padrona di casa. La scelta della Rai è caduta su una giornalista che conosce molto bene il programma: Griggi, infatti, ne fa parte dal 2017 come inviata e negli anni ha seguito numerosi casi di cronaca e persone scomparse. Una scelta interna, dunque, quella della Rai, dopo aver valutato anche altri nomi, che segna una nuova pagina in una delle trasmissioni di punta del servizio pubblico. Ma scopriamo insieme chi è Raffaella Griggi, nuova conduttrice di Chi l’ha visto?.

Nata a Genova nel 1973, Raffaella Griggi ha 53 anni ed è una giornalista professionista. La sua carriera è iniziata in Liguria, tra carta stampata e televisioni locali, prima del passaggio alle principali emittenti nazionali private e, successivamente, alla Rai. Una lunga esperienza sul campo che l’ha portata a occuparsi soprattutto di cronaca nera e giudiziaria.

Il percorso professionale di Raffaella Griggi è cominciato a Genova. Nei primi anni ha lavorato per l’edizione genovese di Repubblica e per alcune emittenti televisive locali, tra cui Telenord e Primocanale. Proprio per Telenord ha seguito anche il G8 di Genova del 2001, una delle pagine più drammatiche della storia recente del nostro Paese.

Il giornalismo televisivo è diventato progressivamente il centro della sua attività. Nel 2008 è arrivata a Sky Tg24, mentre nel 2010 è approdata al TgLa7 diretto da Enrico Mentana. In seguito ha avuto una parentesi a Mediaset, prima dell’arrivo in Rai nel 2011. Qui ha lavorato a La vita in diretta e successivamente a UnoMattina, maturando un’esperienza sempre più ampia come inviata.

Nel 2017 Raffaella Griggi è entrata nella redazione di Chi l’ha visto?, diventando una delle inviate del programma. Un’esperienza che negli anni le ha permesso di raccontare numerose vicende legate a persone scomparse, omicidi e casi giudiziari.

Tra i servizi realizzati per la trasmissione ci sono anche l’intervista a Salvatore Parolisi fuori dal carcere e gli approfondimenti sull’omicidio di Giulia Cecchettin. Griggi ha inoltre seguito il caso di Tatiana Tramacere, inizialmente considerata scomparsa e poi ritrovata nella mansarda di un amico. Nel corso degli anni la giornalista ha raccontato di aver sviluppato un rapporto particolare con i familiari delle persone scomparse, sottolineando l’importanza di entrare nelle loro storie con rispetto e senza invadere il loro dolore.

A luglio la Rai ha comunicato la scelta di affidare a Raffaella Griggi la conduzione di Chi l’ha visto?. Il passaggio di testimone arriva dopo la lunga esperienza di Federica Sciarelli, che ha guidatola trasmissione della terza rete per oltre vent’anni. Griggi ha più volte sottolineato di non considerarsi una sostituta della storica conduttrice, ma di voler proseguire nel solco del programma, facendo tesoro anche degli insegnamenti ricevuti durante gli anni trascorsi nella redazione.

La nuova stagione mantiene l’impostazione dello storico programma di Rai 3, ma introduce anche alcune novità. Gli inviati storici avranno maggiore spazio in studio con approfondimenti dedicati a vicende e casi già raccontati dalla trasmissione. La nuova conduttrice ha inoltre anticipato un’attenzione particolare a una nuova emergenza sociale legata ai giovani e alla rete, con storie di ragazzi e ragazze che possono diventare vittime di raggiri o situazioni difficili nel mondo virtuale. L’obiettivo dichiarato resta comunque quello di mantenere al centro la funzione di servizio pubblico del programma e il rapporto con le segnalazioni dei telespettatori. Al di fuori del giornalismo, Raffaella Griggi ha anche un passato nello sport. Da giovane ha giocato a pallavolo arrivando fino alla Serie B. È inoltre una grande appassionata di sci e, da genovese, ha raccontato di essere una tifosa della Sampdoria. Raffaella Griggi ha sempre mantenuto una certa riservatezza sulla propria vita privata. In una recente intervista ha però raccontato di avere un compagno, con il quale è legata da circa dieci anni.