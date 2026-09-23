La ruota dei campioni e delle stelle: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi

Questa sera, mercoledì 23 settembre 2026, alle ore 20,45 su Canale 5 va in onda La ruota dei campioni e delle stelle, lo spin off del game show condotto da Gerry Scotti e Samira Lui. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Un gioco che funziona in access prime time Mediaset lo porta in prima serata per un appuntamento di gala con campioni e personaggi famosi pronti a darsi battaglia. Il gioco vedrà alternarsi nove Campioni del game show, che si sfideranno, tre alla volta, in cinque incontri tematici e i tre componenti de Il Volo, alle prese anche loro con tabelloni da risolvere.

I tre Campioni che avranno guadagnato di più, si scontreranno in altre due manche. Chi avrà ottenuto il montepremi totale maggiore, verrà proclamato Campione dei Campioni e giocherà a “La Ruota delle Meraviglie”, con la possibilità di vincere fino a 300.000 euro.

Anche il componente de Il Volo che avrà vinto di più avrà la possibilità di giocare a “La Ruota delle Meraviglie” e vincere fino a 300.000 euro. Il montepremi che riuscirà ad aggiudicarsi sarà devoluto a Mediafriends per sostenere l’attività dell’ORCHESTRA GIOVANILE QUATTRO OTTAVI, progetto sociale che rientra nelle molteplici iniziative dell’ente filantropico di Mediaset, Medusa e Mondadori contro il disagio giovanile e il rischio di emarginazione di ragazzi provenienti da famiglie con difficoltà economiche o situazioni di isolamento, offrendo percorsi alternativi e formativi per favorirne l’inclusione nel tessuto sociale.

Streaming e tv

Dove vedere La ruota dei campioni e delle stelle in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – mercoledì 23 settembre 2026 – alle ore 20,45 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.