Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 23 settembre 2026 su Rai 3

Questa sera – mercoledì 23 settembre 2026 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Raffaella Griggi, che da questa stagione ha preso il posto di Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20.

La storica redazione e gli inviati del programma indagheranno sui casi di scomparsa, racconteranno storie di ingiustizia e di cronaca, daranno voce a chi si sente solo nel proprio dolore e a chi potrà gioire per aver ritrovato un proprio caro. Racconteranno tutto il Paese, dai piccoli borghi alle grandi città. Tutto con un comune denominatore: la forza di un sentimento collettivo che è data dalla solidarietà degli spettatori.

Da quest’anno “Chi l’ha visto?” si occuperà anche di una nuova emergenza sociale: quella dei giovani che si perdono nella rete. Ragazzi e ragazze che precipitano in un mondo virtuale in cui i confini tra lecito e illecito non sono chiari e che spesso diventano vittime di raggiri più grandi di loro. Grande spazio, poi, ai casi storici affrontati in trasmissione, con il racconto in prima persona degli inviati che li hanno seguiti.

Contatti

Abbiamo visto le anticipazioni e le storie di stasera, ma quali sono i contatti di Chi l’ha visto? per segnalare persone scomparse? Ecco i contatti ufficiali della storica trasmissione di Rai 3.

Facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

Twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

telefono 06.8262

posta elettronica 8262@rai.it

WhatsApp 345 313 1987

Streaming e diretta tv

Dove vedere Chi l’ha visto? in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – mercoledì 23 settembre 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.