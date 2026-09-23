A che ora inizia Tale e Quale Show 2026: l’orario di inizio su Rai 1

A che ora inizia Tale e Quale Show 2026, lo spettacolo – giunto alla 16esima edizione – condotto da Carlo Conti su Rai 1? Ogni puntata andrà in onda dalle ore 21,30 fino a tarda sera. La durata complessiva – pause pubblicitarie incluse – di ogni singola serata dovrebbe essere di circa 3 ore.

Ma quante puntate sono previste per Tale e Quale Show 2026, lo spettacolo condotto da Carlo Conti su Rai 1? In tutto andranno in onda 9 puntate: la prima mercoledì 23 settembre 2026; la nona e ultima (la finalissima) – salvo cambio di programma – mercoledì 18 novembre 2026. Di seguito la programmazione completa: