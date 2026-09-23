Tale e Quale Show 2026: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Tale e Quale Show 2026, lo spettacolo condotto da Carlo Conti su Rai 1? In tutto andranno in onda 9 puntate: la prima mercoledì 23 settembre 2026; la nona e ultima (la finalissima) – salvo cambio di programma – mercoledì 18 novembre 2026. Di seguito la programmazione completa:

Prima puntata: mercoledì 23 settembre 2026

Seconda puntata: mercoledì 30 settembre 2026

Terza puntata: mercoledì 7 ottobre 2026

Quarta puntata: mercoledì 14 ottobre 2026

Quinta puntata: mercoledì 21 ottobre 2026

Sesta puntata: mercoledì 28 ottobre 2026

Settima puntata: mercoledì 4 novembre 2026

Ottava puntata: mercoledì 11 novembre 2026

Nona puntata: mercoledì 18 novembre 2026

Durata

Ma quanto dura (durata) Tale e Quale Show 2026 su Rai 1? Ogni puntata andrà in onda dalle ore 21,30 fino a tarda sera. La durata complessiva – pause pubblicitarie incluse – di ogni singola serata dovrebbe essere di circa 3 ore.

Streaming e tv

Dove vedere Tale e Quale Show 2026 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il mercoledì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.