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È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 23 settembre su Rete 4

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 23 settembre 2026 su Rete 4

Questa sera, mercoledì 23 settembre 2026, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 23 settembre 2026, di È sempre Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rete 4.

Anticipazioni e ospiti 23 settembre 2026

Il provvedimento, annunciato dalla premier Giorgia Meloni, per fissare un tetto agli alunni stranieri in ogni classe e il divieto di indossare burqa o niqab a scuola, sarà uno dei temi al centro del dibattito del nuovo appuntamento con “È sempre Cartabianca”. Spazio anche alle ronde di cittadini che si organizzano in gruppi per pattugliare le strade del proprio quartiere; un fenomeno nato per rispondere alla paura di furti e aggressioni, ma, al contempo, rischia di alimentare le tensioni e di incentivare la giustizia fai-da-te. E ancora, una pagina economica, con il racconto delle difficoltà del ceto medio italiano alle prese con le tante spese da sostenere in autunno. Tra gli ospiti della serata: Gad Lerner, Giuseppe Cruciani e Matteo Bassetti.

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma È sempre Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – mercoledì 23 settembre 2026 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma È sempre Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma Mediaset Infinity, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Mediaset Infinity è gratuita.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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