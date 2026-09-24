Ascolti tv mercoledì 23 settembre: Tale e quale show, Chi l’ha visto?

Ascolti tv mercoledì 23 settembre 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 23 settembre2026? Su Rai 1 è andato in onda Tale e quale show 2026. Su Rai 2 Con Air. Su Rai 3 Chi l’ha visto? Su Rete 4 E’ sempre Cartabianca. Su Canale 5 La ruota dei campioni e delle stelle. Su Italia 1 Shark – Il primo squalo. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 23 settembre 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.