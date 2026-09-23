Tale e Quale Show 2026, vincitore: chi ha vinto la prima puntata

TALE E QUALE SHOW 2026 VINCITORE – Chi ha vinto la prima puntata di Tale e Quale Show 2026 in onda stasera, 23 settembre, su Rai 1? A trionfare è stato… IN AGGIORNAMENTO….

Di seguito la classifica:

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A Tale e Quale Show 2026 c’è il televoto? Anche in questa edizione i telespettatori hanno un ruolo nella competizione. Attraverso i social Rai (Instagram, Facebook, X e TikTok) chi è da casa può esprimere le proprie preferenze e contribuire alla classifica.

Tale e Quale Show 2026: il cast

Ma qual è il cast completo di Tale e Quale Show 2026? I Protagonisti chiamati a mettersi in gioco in questa sedicesima edizione saranno: Jasmine Carrisi, Maddalena Corvaglia, Roberta Morise, Paola Perego, Anna Pettinelli, Selma, Stefano Meloccaro, Max Paiella, Andrea Perroni, Vladimir Randazzo. Presenti a grande richiesta anche Flavio Insinna & Gabriele Cirilli (saranno considerati come concorrente unico). A seguirli quotidianamente i vocal coach Dada Loi, Antonella Pepe, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, insieme all’actor coach Emanuela Aureli. Ogni puntata sarà inoltre arricchita da ospiti speciali, pronti a commentare e a vivacizzare lo show.

Streaming e tv

Dove vedere Tale e Quale Show 2026 in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda il mercoledì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.