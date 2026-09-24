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Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 24 settembre 2026

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 24 settembre 2026

Questa sera, giovedì 24 settembre 2026, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Ospite della puntata, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, con il quale si parlerà delle crisi internazionali alla luce della recente Assemblea generale dell’Onu e degli importanti incontri avuti in questi giorni per cercare di dirimere i principali conflitti internazionali. Ampio spazio sarà poi dedicato ai nuovi provvedimenti del Governo in materia di stranieri e scuola e al caso del ladro ucciso a Baldissero d’Alba, con testimonianze esclusive e nuovi elementi. Infine, un dibattito sui giovani e la violenza, partendo dalla vicenda del tredicenne romano che ha accoltellato la professoressa. Tra gli ospiti anche: Giovanni Donzelli (Fratelli d’Italia), Simona Bonafè (Partito Democratico), Brando Benifei (Partito Democratico), Silvia Sardone (Lega) e Matteo Perego (Forza Italia).

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 24 settembre 2026 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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