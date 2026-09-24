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Le cose che non sai: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 24 settembre

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Le cose che non sai: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 24 settembre

Questa sera, giovedì 24 settembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 3 va in onda Le cose che non sai, il programma di Eleonora Daniele. Un viaggio immersivo nella storia di celebrità tra ricerche, segreti, testimoni, documenti, filmati, fotografie e lettere. La vicenda personale diventa un tassello della storia del nostro Paese. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Ogni famiglia ha un passato che inevitabilmente contribuisce a definirne l’identità. Sono storie che, andando a ritroso negli anni, spesso si intrecciano con la grande storia degli ultimi due secoli: talvolta sono racconti noti e tramandati, altre volte echi nella memoria familiare, fatti dimenticati, interrogativi o semplici curiosità. Un viaggio immersivo nella storia familiare di alcune celebrità, nel quale le loro vicende personali e familiari si intrecciano con la grande storia. Protagonisti della terza puntata sono l’attore e doppiatore Francesco Pannofino e l’attrice Stefania Sandrelli.

Eleonora Daniele guiderà gli ospiti in un percorso alla scoperta delle proprie radici, attraverso ricerche, filmati e testimonianze: tutti tasselli di un puzzle che unisce passato, presente e futuro, per rispondere alle domande dei protagonisti e comprendere come le radici familiari abbiano contribuito a plasmarne l’identità.

A supportare la narrazione saranno presenti in studio parenti, amici e “sconosciuti”, in qualche modo legati agli ospiti della puntata. Filmati girati sul territorio contribuiranno a sviluppare il racconto, insieme a immagini di repertorio, alcune delle quali inedite.

Streaming e tv

Dove vedere Le cose che non sai in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – giovedì 24 settembre 2026 – alle ore 21,30 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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