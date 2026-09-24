Le cose che non sai: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 24 settembre

Questa sera, giovedì 24 settembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 3 va in onda Le cose che non sai, il programma di Eleonora Daniele. Un viaggio immersivo nella storia di celebrità tra ricerche, segreti, testimoni, documenti, filmati, fotografie e lettere. La vicenda personale diventa un tassello della storia del nostro Paese. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Ogni famiglia ha un passato che inevitabilmente contribuisce a definirne l’identità. Sono storie che, andando a ritroso negli anni, spesso si intrecciano con la grande storia degli ultimi due secoli: talvolta sono racconti noti e tramandati, altre volte echi nella memoria familiare, fatti dimenticati, interrogativi o semplici curiosità. Un viaggio immersivo nella storia familiare di alcune celebrità, nel quale le loro vicende personali e familiari si intrecciano con la grande storia. Protagonisti della terza puntata sono l’attore e doppiatore Francesco Pannofino e l’attrice Stefania Sandrelli.

Eleonora Daniele guiderà gli ospiti in un percorso alla scoperta delle proprie radici, attraverso ricerche, filmati e testimonianze: tutti tasselli di un puzzle che unisce passato, presente e futuro, per rispondere alle domande dei protagonisti e comprendere come le radici familiari abbiano contribuito a plasmarne l’identità.

A supportare la narrazione saranno presenti in studio parenti, amici e “sconosciuti”, in qualche modo legati agli ospiti della puntata. Filmati girati sul territorio contribuiranno a sviluppare il racconto, insieme a immagini di repertorio, alcune delle quali inedite.

Streaming e tv

Dove vedere Le cose che non sai in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – giovedì 24 settembre 2026 – alle ore 21,30 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.