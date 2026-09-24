Follemente: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, giovedì 24 settembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Follemente, film del 2025 diretto da Paolo Genovese. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dopo essersi conosciuti in un bar, Piero e Lara fissano il loro primo appuntamento a casa di lei. Entrambi hanno voglia di rimettersi in gioco: Lara è una trentacinquenne restauratrice di mobili, che cede spesso ad amori senza futuro; Piero è un insegnante di liceo cinquantenne, alle prese coi postumi di molte delusioni sentimentali. I due sono guidati dalle rispettive personalità: Piero ascolta le indicazioni del razionale Professore, del romantico Romeo, del passionale Eros e del disincantato Valium; Lara si fa condurre dall’intransigente Alfa, dalla seducente Trilli, dalla sregolata Scheggia e dalla sognatrice Giulietta. La serata parte bene, e prosegue a fasi alterne tra imbarazzi, lapsus e contrattempi, nonostante i bisticci interni ai due gruppi di emozioni. Si verificano però due emergenze…

Follemente: il cast

Abbiamo visto la trama di Follemente, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Edoardo Leo: Piero

Pilar Fogliati: Lara

Emanuela Fanelli: Trilli

Maria Chiara Giannetta: Scheggia

Claudia Pandolfi: Alfa

Vittoria Puccini: Giulietta

Marco Giallini: Professore

Maurizio Lastrico: Romeo

Rocco Papaleo: Valium

Claudio Santamaria: Eros

Streaming e tv

Dove vedere Follemente in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 24 settembre 2026 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.