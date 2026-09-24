Le Iene Show: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming oggi, 24 settembre

Questa sera, giovedì 24 settembre 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Vincenzo Comunale, Kiboba, Del Grosso e Gattano. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 24 settembre.

Anticipazioni

Tornano i reportage, le inchieste e le interviste che da sempre caratterizzano la trasmissione, affidati agli inviati del programma. Anche quest’anno, Le Iene accoglieranno in studio guest star d’eccezione: grandi protagonisti del mondo dello sport, della musica, dell’arte e del cinema, chiamati a portare in scena monologhi dedicati a temi di attualità, capaci di offrire spunti di riflessione e di alimentare il dibattito. Tra gli ospiti in studio nel primo appuntamento: Jalisse, Welo, Álvaro Soler e Roy Paci. Tra i servizi in onda:

Caso Yara Gambirasio: Luigi Pelazza intervista l’avvocato Claudio Salvagni, legale di Massimo Bossetti — condannato in via definitiva per l’omicidio della tredicenne di Brembate —, e il genetista Marzio Capra. I due parlano di un’importante novità, rivelando che per la prima volta la difesa ha potuto visionare parte del materiale d’indagine. Tra i reperti spiccano alcune immagini in alta definizione che potrebbero rappresentare una svolta in questa vicenda giudiziaria.

Ilaria Salis, l’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, è stata condannata in primo grado per il licenziamento di due suoi ex collaboratori e recentemente ha subito anche il pignoramento del conto corrente per il mancato pagamento delle spese legali. Filippo Roma l’ha raggiunta per raccogliere la sua versione dei fatti e chiederle conto anche di un documento che sta circolando in rete, nel quale si parla di presunti accordi presi con i suoi ex collaboratori all’inizio del mandato e che sarebbero poi stati disattesi. Nel servizio, l’inviato ha intervistato anche Nicola Fratoianni, portavoce nazionale di Alleanza Verdi e Sinistra.

Gaston Zama e Marco Occhipinti tornano sul caso Pierina Paganelli dopo la sentenza del 10 giugno 2026, che ha assolto in primo grado Louis Dassilva dall’accusa di aver ucciso la donna con 29 coltellate. Dopo 694 giorni trascorsi in carcere perché considerato l’assassino di Pierina, oggi Dassilva è un uomo libero. L’inviato lo ha incontrato in esclusiva insieme alla moglie Valeria Bartolucci, raccogliendo la sua testimonianza e il racconto della sua nuova vita.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene Show in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, giovedì 24 settembre 2026, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity e sul sito del programma.