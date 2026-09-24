Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 24 settembre 2026

Questa sera, giovedì 24 settembre 2026, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 24 settembre 2026, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

La campagna elettorale entra già nel vivo. Nel centrodestra, l’incognita della manovra economica e l’annuncio del tetto al numero di bambini stranieri nelle classi. Nel campo largo, le divisioni sulla guerra e sul riarmo. Questi alcuni dei temi al centro della nuova puntata di Piazzapulita. Tra gli ospiti di Corrado Formigli: il direttore de La Repubblica Stefano Cappellini; il giornalista Michele Santoro; la storica dell’Università Tor Vergata di Roma Michela Ponzani; la giornalista di Domani Michela Preziosi; il direttore de Il Secolo d’Italia Italo Bocchino; la giornalista de La Repubblica Tonia Mastrobuoni; Gianni Alemanno (Futuro Nazionale) e Riccardo Ricciardi (M5S). Nel corso della puntata, anche in questa nuova stagione, torneranno i racconti dello scrittore Stefano Massini.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.