Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) della puntata del 24 settembre

Questa sera, giovedì 24 settembre 2026, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Racconto di una notte, la nuova dizi turca che appassionerà il pubblico dell’ammiraglia Mediaset. La serie, che in Turchia è stata trasmessa divisa in trentacinque episodi, ciascuno lungo più di due ore, in Italia sarà frammentata in oltre cento appuntamenti più brevi e si suppone, dunque, che accompagnerà il pubblico ben oltre la stagione primaverile.

Anticipazioni e trama

Mahir, preoccupato per la scomparsa della moglie, la ritrova in un maneggio in compagnia di Ozan. In un atto di frustrazione, la porta via malamente e quasi non degna Ozan di uno sguardo. Canfeza si arrabbia per il comportamento del marito e, dopo svariate discussioni, i due finalmente sembrano rappacificarsi quando Mahir le chiede scusa e la riporta al maneggio, così da farla montare a cavallo. Più tardi, nonostante le sue iniziali reticenze, decide di accompagnarla a una cena a casa di Ozan insieme agli altri membri della famiglia Kilimci. Il sesto senso di Mahir, però, sembra essere giustificato: Ozan non è chi dice di essere. Alla villa degli Yilmaz, Afet teme che qualcuno possa ricondurre a lei la morte di Sevde, terrore che prende ancora più forma quando si presenta Fatma, che ha in mano il video dell’incidente sul pontile. Poco dopo, alla villa arrivano degli agenti della polizia. Afet teme che questi siano lì per lei, ma in realtà sono venuti per Sureyya.

La cena di famiglia organizzata da Ozan si trasforma in un momento di rivelazioni sconvolgenti. Handan mette in atto il suo piano e rivela pubblicamente che Sare è in realtà la figlia di Kürsat. La notizia scuote profondamente i presenti. Sare, ferita e umiliata, capisce di essere cresciuta nella casa del suo vero padre senza sapere chi fosse davvero, trattata come un’estranea invece che come una figlia. Kürsat prova a difendersi accusando Handan di avergli sottratto i bambini, ma Ezra e Canfeza lo affrontano duramente. Nel frattempo, Mahir riceve una telefonata da Asaf e scopre che sua madre Süreyya è nei guai per aver portato a casa un bambino senza il permesso dei genitori. Costretto a lasciare la villa nel pieno del caos, si precipita a risolvere la situazione. Al suo ritorno, però, tra lui e Canfeza nasce una nuova tensione: l’uomo è insospettito del comportamento di Ozan, mentre Canfeza non tollera che il marito continui ad attaccare la sua famiglia in un momento tanto delicato…

Salih è ancora turbato dopo aver scoperto che Sare è la figlia di Kursat e cerca un confronto con Mahir che, preso da altri pensieri, lo liquida in fretta. Nel frattempo, Ferman chiede aiuto a Mahir per ritrovare Sevde. Mentre Canfeza ed Ezra attendono Sare a casa di Ozan, la ragazza ne approfitta per cercare la misteriosa stanza piena di fotografie menzionata da Mahir. Esaminando gli effetti personali di Rasit, Mahir trova le chiavi di una cassetta di sicurezza appartenente a suo padre e, riesce a risalire alla filiale della banca. Si imbatte anche in una vecchia foto di una ragazza e due bambini, ma quei volti per lui non hanno ancora un nome. Intanto, Afet intima a Fatma di andarsene da casa sua, me lei non ne ha la minima intenzione. Sare e Canfeza hanno un duro scontro riguardo al loro passato, mentre Gulizar, sentendosi trascurata da Kursat, decide di andarsene da casa. Aumentano le tensioni tra Mahir e Canfeza, lei va a cena da sola, ma lui la segue.

Streaming e tv

Dove vedere Racconto di una notte in tv e streaming? Appuntamento in prima serata su Canale 5 il giovedì o domenica alle 21.30 dopo La ruota della fortuna a partire dal 12 aprile 2026. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.