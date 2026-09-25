Ascolti tv giovedì 24 settembre 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 24 settembre2026? Su Rai 1 è andato in onda Follemente. Su Rai 2 Ore 14 Sera. Su Rai 3 Le cose che non sai. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 Racconto di una notte. Su Italia 1 Le Iene. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 24 settembre 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv giovedì 24 settembre 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Follemente interessa 1.745.000 spettatori pari all’11.5% di share. Su Canale5 Racconto di una Notte conquista 2.091.000 spettatori con uno share del 13.5%. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene 789.000 spettatori pari al 6.3%. Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video 1.151.000 spettatori con il 10.7%. Su Rai3 Le Cose che Non Sai segna 311.000 spettatori (2%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 730.000 spettatori (6.5%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 759.000 spettatori e il 6.4%.
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.728.000 spettatori (20.2%), mentre Affari Tuoi totalizza 4.233.000 spettatori (21.7%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.643.000 – 19.2%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.480.000 spettatori pari al 23.1%. Su Rai2 TG2 Post registra 421.000 spettatori (2.1%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.004.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è la scelta di 1.126.000 spettatori (6.1%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.465.000 spettatori (7.5%).
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 2.561.000 spettatori pari al 22.3%, mentre Reazione a Catena coinvolge 3.951.000 spettatori pari al 25.6%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.696.000 spettatori (17.1%), mentre Caduta Libera convince 2.103.000 spettatori (15.8%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (268.000 – 2.8%), Blue Bloods è seguito da 541.000 spettatori con il 4.2% nel primo episodio e 737.000 spettatori con il 4.3% nel secondo episodio. Su Italia1, dopo Grande Fratello Vip (307.000 – 2.9%), Studio Aperto Mag sigla 289.000 spettatori (2.4%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 450.000 spettatori (2.8%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.367.000 spettatori (15.1%). A seguire Blob segna 978.000 spettatori (5.6%) e Il Provinciale sigla 854.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 10 Minuti è la scelta di 834.000 spettatori (5.6%), mentre La Promessa intrattiene 985.000 spettatori (5.7%).
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.
🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL