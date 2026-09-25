Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 2.561.000 spettatori pari al 22.3%, mentre Reazione a Catena coinvolge 3.951.000 spettatori pari al 25.6%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.696.000 spettatori (17.1%), mentre Caduta Libera convince 2.103.000 spettatori (15.8%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (268.000 – 2.8%), Blue Bloods è seguito da 541.000 spettatori con il 4.2% nel primo episodio e 737.000 spettatori con il 4.3% nel secondo episodio. Su Italia1, dopo Grande Fratello Vip (307.000 – 2.9%), Studio Aperto Mag sigla 289.000 spettatori (2.4%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 450.000 spettatori (2.8%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.367.000 spettatori (15.1%). A seguire Blob segna 978.000 spettatori (5.6%) e Il Provinciale sigla 854.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 10 Minuti è la scelta di 834.000 spettatori (5.6%), mentre La Promessa intrattiene 985.000 spettatori (5.7%).