Ascolti tv venerdì 25 settembre 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 25 settembre2026? Su Rai 1 è andata in onda la partita di Nations League Italia Belgio. Su Rai 3 Familar Touch. Su Rete 4 Quarto grado. Su La7 Propaganda live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 25 settembre 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.