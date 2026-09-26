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La promessa: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi

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di Anton Filippo Ferrari
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La promessa: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi

Questa sera, sabato 26 settembre 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda La promessa, soap opera spagnola diretta da Miguel Conde, Eva Bermudez De La Vega. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Maria fallisce ancora il confronto con Carlo sulla gravidanza. Lope e Vera mettono alle strette Santos per il caso Madame Cocotte, mentre Lorenzo pretende la presenza della misteriosa cuoca alle nozze. Intanto Jacobo decide di tornare dai suoi genitori e soffre per il distacco sempre più evidente di Martina. Lope e Vera dicono a Don Cristobal che è Santos il ladro delle ricette. Il maggiordomo si incarica di indagare in merito. Manuel incarica Enora e Toño di progettare un nuovo aeroplano, ma fra loro due c’è comunque tensione: Enora ribadisce a Toño che le serve tempo per chiarire i suoi sentimenti. Pía sa che Angela è emotivamente a pezzi, anche se finge di stare bene per non preoccupare Curro, così gliene parla, su richiesta del ragazzo. Carlo continua a corteggiare tutte le cameriere del palazzo, il che infastidisce María. Jacobo parte per andare a trovare i suoi genitori. Martina pensa che questo tempo lontani servirà loro per riflettere sulla loro relazione. Santos si scaglia contro Petra per averlo tradito e smascherato, ma Curro interviene in sua difesa. Don Cristobal, dà un ultimatum a Santos: o restituisce il denaro a Lope o è licenziato. I preparativi per le nozze continuano…

Cast

Abbiamo visto la trama de La promessa, ma qual è il cast della soap opera in onda su Rete 4? Tra gli attori principali: Ana Garces, Eva Martin, Manuel Regueiro, Arturo Sancho, Joaquin Climent, Antonio Velazquez, Carmen Asecas, Alicia Bercan, Marga Martinez.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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