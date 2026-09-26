Misteri Dimenticati – Blu notte: anticipazioni, quante puntate e streaming

Questa sera, sabato 26 settembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 3 va in onda la seconda puntata di Misteri Dimenticati – Blu notte, il nuovo programma del maestro del giallo Carlo Lucarelli, primo a portare in Italia il true crime, raccontando al grande pubblico il mondo dei delitti, delle inchieste e delle scene del crimine. Sei puntate che affrontano “cold case” accaduti dalla fine degli anni Settanta fino agli anni Duemila. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Stassera si parlerà del mostro di Udine. Dal 1971, nella città friulana, almeno quattordici donne potrebbero essere state vittime dello stesso assassino. Un possibile serial killer che avrebbe attraversato gli anni lasciando dietro di sé corpi, interrogativi e un tratto ricorrente così preciso da far immaginare la mano di qualcuno abituato a usare una lama con competenza.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Misteri Dimenticati – Blu notte su Rai 3? In tutto andranno in onda sei puntate: la prima sabato 19 settembre 2026; la sesta e ultima – salvo cambi di programmazione – sabato 24 ottobre 2026. Di seguito la programmazione completa:

Prima puntata: sabato 19 settembre 2026 TRASMESSA

Seconda puntata: sabato 26 settembre 2026 OGGI

Terza puntata: sabato 3 ottobre 2026

Quarta puntata: sabato 10 ottobre 2026

Quinta puntata: sabato 17 ottobre 2026

Sesta puntata: sabato 24 ottobre 2026

Streaming e tv

Dove vedere Misteri Dimenticati – Blu notte in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – sabat0 26 settembre 2026 – alle ore 21,30 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.