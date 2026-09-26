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Tim Battiti Live 2000 Hits: tutto quello che c’è da sapere

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Tim Battiti Live 2000 Hits: anticipazioni, cast, cantanti, scaletta e streaming

Questa sera, sabato 26 settembre 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Tim Battiti Live 2000 Hits, una serata speciale dedicata alle canzoni che ci emozionano ogni volta che le sentiamo. Alla conduzione Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (cast, cantanti)

Una serata travolgente, con tutta l’energia della musica e dei grandi successi degli Anni 2000 che non smettono mai di farci cantare ed emozionare. Da “Tre parole” a “Dragostea din tei”, si accendono i riflettori sugli artisti pop che hanno scritto alcune delle pagine musicali più memorabili delle prime decadi di questo millennio. Ma qual è il cast (cantanti) di Tim Battiti Live 2000 Hits? Sul palco di Piazza Quercia a Trani saliranno Anna Tatangelo, Benji e Fede, Francesco Facchinetti, Baby K, Gemelli Diversi, Dolcenera, Alvaro Soler, J-Ax, Rocco Hunt, Valeria Rossi, Marco Carta, Le Vibrazioni, Giusy Ferreri, Haiducii e Luca Dirisio. La scaletta? L’ordine di uscita dei vari cantanti non è stata resa nota.

Streaming e tv

Dove vedere Tim Battiti Live 2000 Hits in diretta tv e live streaming? Lo show, come detto, va in onda stasera, sabato 26 settembre 2026, alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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