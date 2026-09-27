Lo sposo indeciso: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Lo sposo indeciso è il film in onda su Rai 1 questa sera, domenica 27 settembre 2026, alle ore 21.30. Tra gli attori Gian Marco Tognazzi e Ilenia Pastorelli. Una divertente commedia per tutta la famiglia. Ecco tutte le informazioni.

Trama

Il film racconta la storia di un matrimonio che segnerebbe l’unione di due mondi opposti, che vorrebbero congiungersi, nonostante le diversità. Peccato che proprio queste differenze li rendano incompatibili, tanto che più provano a unirsi e più si allontanano. Sarà colpa del fato o di qualcos’altro. Il professore Gianni Buridano (Gian Marco Tognazzi) è un filosofo, noto in tutto il mondo, e ora giunto di recente alla mezza età, s’innamora perdutamente di Samantha (Ilenia Pastorelli), la bella ragazza che lavora come donna delle pulizie nella stessa università dove lui insegna. Nonostante le differenza culturali e l’appartenenza a generazioni diverse, i due decidono di sposarsi e di farlo proprio in chiesa, sebbene l’intera carriera di Gianni sia stata segnata da un forte critica alla morale cattolica occidentale. Questo è solo uno dei tanti motivi che spingono il testimone di nozze, l’antropologo Edoardo Pignone, a provare a convincere il collega e amico a non sposarsi e soprattutto a non farlo con un rito religioso. Edoardo, però, non è l’unico in disaccordo con queste nozze, infatti c’è un’altra persona, che forse per invidia, ha deciso di rivolgersi alla Maga Cecilia (Claudia Gerini) per far sì che i due aspiranti sposini vengano colpiti da una maledizione. Forse è proprio per questo o soltanto per l’ansia che lo sposo, non appena arriva in chiesa, deve recarsi urgentemente in bagno, ma questa piccola sosta si rivelerà essere più lunga del previsto…

Lo sposo indeciso: cast

Tanti gli attori amati dal pubblico nel cast de Lo sposo indeciso, tra cui Gian Marco Tognazzi, Ilenia Pastorelli e Francesco Pannofino. Ecco il cast completo.

Gianmarco Tognazzi: Gianni Buridano

Ilenia Pastorelli: Samanta

Stefano Pesce: Edoardo

Francesco Pannofino: Remo

Morena Gentile: Lorena

Ornella Muti: Barbara

Giulia Gualano: Tina

Giorgio Colangeli: Dottor Tagliacarne

Claudia Gerini: Maga Cecilia

Giulia Elettra Gorietti: Nadia

Mimmo Ruggiero: Don Michele

Martin Loberto: Martino

Giselda Volodi: Rachele

Jenny De Nucci: Daniela

Valentina Paterna: Katia

Pietro Romano: Eugenio Fabozzi

Lucia Guzzardi: Teresa

Jozef Gjura: Mimmo

Marco Minetti: Paramedico

Mary Poltroni: Sabrina

Federico Melis: Peppe

Gilles Rocca: Jonathan

Streaming e tv

Dove vedere Lo sposo indeciso in diretta tv e in streaming? Appuntamento questa sera, 27 settembre 2026, alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Rai Play.