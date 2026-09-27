Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:21
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Lo sposo indeciso: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 1

Immagine di copertina
AGF
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Lo sposo indeciso: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Lo sposo indeciso è il film in onda su Rai 1 questa sera, domenica 27 settembre 2026, alle ore 21.30. Tra gli attori Gian Marco Tognazzi e Ilenia Pastorelli. Una divertente commedia per tutta la famiglia. Ecco tutte le informazioni.

Trama

Il film racconta la storia di un matrimonio che segnerebbe l’unione di due mondi opposti, che vorrebbero congiungersi, nonostante le diversità. Peccato che proprio queste differenze li rendano incompatibili, tanto che più provano a unirsi e più si allontanano. Sarà colpa del fato o di qualcos’altro. Il professore Gianni Buridano (Gian Marco Tognazzi) è un filosofo, noto in tutto il mondo, e ora giunto di recente alla mezza età, s’innamora perdutamente di Samantha (Ilenia Pastorelli), la bella ragazza che lavora come donna delle pulizie nella stessa università dove lui insegna. Nonostante le differenza culturali e l’appartenenza a generazioni diverse, i due decidono di sposarsi e di farlo proprio in chiesa, sebbene l’intera carriera di Gianni sia stata segnata da un forte critica alla morale cattolica occidentale. Questo è solo uno dei tanti motivi che spingono il testimone di nozze, l’antropologo Edoardo Pignone, a provare a convincere il collega e amico a non sposarsi e soprattutto a non farlo con un rito religioso. Edoardo, però, non è l’unico in disaccordo con queste nozze, infatti c’è un’altra persona, che forse per invidia, ha deciso di rivolgersi alla Maga Cecilia (Claudia Gerini) per far sì che i due aspiranti sposini vengano colpiti da una maledizione. Forse è proprio per questo o soltanto per l’ansia che lo sposo, non appena arriva in chiesa, deve recarsi urgentemente in bagno, ma questa piccola sosta si rivelerà essere più lunga del previsto…

Lo sposo indeciso: cast

Tanti gli attori amati dal pubblico nel cast de Lo sposo indeciso, tra cui Gian Marco Tognazzi, Ilenia Pastorelli e Francesco Pannofino. Ecco il cast completo.

  • Gianmarco Tognazzi: Gianni Buridano
  • Ilenia Pastorelli: Samanta
  • Stefano Pesce: Edoardo
  • Francesco Pannofino: Remo
  • Morena Gentile: Lorena
  • Ornella Muti: Barbara
  • Giulia Gualano: Tina
  • Giorgio Colangeli: Dottor Tagliacarne
  • Claudia Gerini: Maga Cecilia
  • Giulia Elettra Gorietti: Nadia
  • Mimmo Ruggiero: Don Michele
  • Martin Loberto: Martino
  • Giselda Volodi: Rachele
  • Jenny De Nucci: Daniela
  • Valentina Paterna: Katia
  • Pietro Romano: Eugenio Fabozzi
  • Lucia Guzzardi: Teresa
  • Jozef Gjura: Mimmo
  • Marco Minetti: Paramedico
  • Mary Poltroni: Sabrina
  • Federico Melis: Peppe
  • Gilles Rocca: Jonathan

Streaming e tv

Dove vedere Lo sposo indeciso in diretta tv e in streaming? Appuntamento questa sera, 27 settembre 2026, alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Rai Play.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 27 settembre 2026
TV / Le Iene Inside: anticipazioni e servizi di oggi, 27 settembre 2026
TV / Presa Diretta: le anticipazioni della puntata di stasera, 27 settembre 2026, su Rai 3
Ti potrebbe interessare
TV / Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 27 settembre 2026
TV / Le Iene Inside: anticipazioni e servizi di oggi, 27 settembre 2026
TV / Presa Diretta: le anticipazioni della puntata di stasera, 27 settembre 2026, su Rai 3
TV / Chi era Carlo Acutis: il giovane santo protagonista del film Il mio nome è Carlo su Canale 5
TV / Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 27 settembre 2026
TV / Il mio nome è Carlo: tutto quello che c’è da sapere sul film su Canale 5
TV / Ascolti tv sabato 26 settembre: Bello de mamma, Tim Battiti Live 2000 hits
TV / Messa in tv 27 settembre 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming
TV / La promessa: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi
TV / Bello de mamma Rai – Enrico Brignano: tutto quello che c’è da sapere sullo show
Ricerca