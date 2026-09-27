Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:44
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Le Iene Inside: anticipazioni e servizi di oggi, 27 settembre 2026

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Le Iene Inside: anticipazioni, inchiesta, interviste e streaming oggi, 27 settembre

Questa sera, domenica 27 settembre 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Inside, programma a cura della redazione dello storico programma Mediaset. In ogni puntata un argomento trattato in precedenza dalla trasmissione viene approfondito con ulteriori dettagli ed elementi inediti. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 27 settembre.

Anticipazioni

Chi ha ucciso Pierina Paganelli, la pensionata massacrata con 29 coltellate nel garage del condominio in cui viveva a Rimini? Se non è stato Louis Dassilva, assolto in primo grado dopo 694 giorni trascorsi in carcere, chi può essere stato? È la domanda da cui parte lo speciale di Gaston Zama e Marco Occhipinti, dal titolo “Chi ha ucciso Pierina Paganelli?”. Lo speciale ripercorre la vicenda dell’omicidio della donna e torna sugli elementi emersi nel corso delle indagini, aggiungendone di nuovi nel tentativo di fare maggiore chiarezza sul caso.

Dopo 694 giorni trascorsi in carcere, Dassilva è oggi un uomo libero. In attesa delle motivazioni della sentenza del 10 giugno 2026, che devono ancora essere pubblicate, Gaston Zama lo ha incontrato in esclusiva insieme alla moglie Valeria Bartolucci, raccogliendo la sua testimonianza a pochi mesi dal ritorno in libertà.

Louis Dassilva e Valeria Bartolucci hanno aperto le porte della loro nuova casa all’inviato, raccontando una quotidianità che sta lentamente ricominciando. Nel corso dell’incontro, Dassilva ringrazia anche il programma Le Iene: «A parte tutto ringrazio anche voi, perché avete cercato la possibilità di spiegare come mi sento come persona, come essere umano». Quando Gaston gli chiede come si senta oggi, risponde citando Ungaretti: «Come d’autunno sugli alberi le foglie». Valeria interpreta così le sue parole: «La foglia è attaccata al ramo, ma potrebbe cadere da un momento all’altro». E alla domanda della Iena se si senta stanco, Louis risponde: «Devastato». Nel corso della conversazione, Louis torna anche alla vigilia della sentenza e racconta di non essere riuscito a dormire. Quando Gaston gli chiede quanta speranza avesse durante il tragitto verso il tribunale, risponde: «Zero». E spiega: «Tante di quelle delusioni che ho avuto… a parte che ho fiducia ancora nella giustizia, ma si è arrivati a un punto che le cose giravano in un modo che non avevo più speranze. Mi sono affidato al Signore e basta». La sua assoluzione in primo grado apre oggi un nuovo capitolo della vicenda: l’omicidio di Pierina Paganelli resta, per ora, senza un colpevole riconosciuto dalla giustizia. Chi ha ucciso, quindi, Pierina?

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene Inside in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, 27 settembre 2026, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity e sul sito del programma.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 27 settembre 2026
TV / Presa Diretta: le anticipazioni della puntata di stasera, 27 settembre 2026, su Rai 3
TV / Chi era Carlo Acutis: il giovane santo protagonista del film Il mio nome è Carlo su Canale 5
Ti potrebbe interessare
TV / Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 27 settembre 2026
TV / Presa Diretta: le anticipazioni della puntata di stasera, 27 settembre 2026, su Rai 3
TV / Chi era Carlo Acutis: il giovane santo protagonista del film Il mio nome è Carlo su Canale 5
TV / Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 27 settembre 2026
TV / Lo sposo indeciso: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 1
TV / Il mio nome è Carlo: tutto quello che c’è da sapere sul film su Canale 5
TV / Ascolti tv sabato 26 settembre: Bello de mamma, Tim Battiti Live 2000 hits
TV / Messa in tv 27 settembre 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming
TV / La promessa: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi
TV / Bello de mamma Rai – Enrico Brignano: tutto quello che c’è da sapere sullo show
Ricerca