Ascolti tv sabato 26 settembre: Bello de mamma, Tim Battiti Live 2000 hits

Ascolti tv sabato 26 settembre 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 26 settembre2026? Su Rai 1 è andato in onda Bello de mamma – Enrico Brignano. Su Rai 3 Misteri dimenticati. Su Rete 4 La promessa. Su Canale 5 Tim Battiti Live 2000 hits. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 26 settembre 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.