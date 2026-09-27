Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 27 settembre 2026

Questa sera, domenica 27 settembre 2026, alle ore 19,30 su Nove va in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 27 settembre, di Che Tempo Che Fa 2026-2027.

Anticipazioni e ospiti

Stasera va in onda Ornella Senza Fine, la serata-evento registrata lo scorso 18 gennaio e riproposta in occasione dell’anniversario della nascita della cantante. Vanoni è scomparsa il 21 novembre 2025 e il 22 settembre avrebbe compiuto 92 anni. Il primo compleanno senza di lei è stato ricordato da molti artisti, e Fazio ha scelto di rendere omaggio alla sua voce con la riproposizione dello speciale. Il programma è costruito con musica dal vivo, aneddoti e parole non scritte. Le canzoni del repertorio di Vanoni vengono interpretate dai suoi amici e da una nuova generazione di musicisti, con i brani che hanno segnato la sua carriera come filo conduttore. Accanto a Fazio, Luciana Littizzetto, che nella serata originale aveva dedicato la sua letterina proprio a Ornella. In scaletta anche Gianni Morandi, che ha ricordato i momenti vissuti con lei e con Lucio Dalla a Bologna.

Streaming e tv

Dove vedere in tv il programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, in onda oggi, 27 settembre 2026, in diretta tv e live streaming? Come abbiamo detto, il programma va in onda su Nove (canale 9 del telecomando). La puntata sarà disponibile sul nono canale del telecomando del digitale terrestre a partire dalle ore 19,30 con l’anteprima. Chi invece vuole seguire il programma in streaming può farlo in due modalità: la prima è quella della diretta, quindi dalle ore 19,30 se siete interessati alla diretta, o dalle ore 20 quando parte il programma in sé, potete accedere a discoveryplus che permette di vedere e rivedere i vari contenuti in diretta e in differita tramite la connessione internet.