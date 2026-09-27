Un film attesissimo, dedicato a Carlo Acutis, il santo Millenial che ha conquistato il mondo. Questa sera, 27 settembre, in prima visione su Canale 5 va in onda il film Il mio nome è Carlo. Protagonista nei panni del santo protettore di internet è Samuele Carrino. Ma vediamo insieme tutte le informazioni, come la trama e il cast.

A vent’anni dalla sua morte e a un anno dalla proclamazione a santo, la figura di Carlo Acutis torna a parlare alle nuove generazioni attraverso il piccolo schermo. La sua storia, quella di un adolescente profondamente legato alla fede ma anche appassionato di informatica, videogiochi e calcio, è alla base del film Il mio nome è Carlo, in onda su Canale 5 questa sera, 27 settembre 2026, alle ore 21.30 in prima visione assoluta.

Il tv movie, diretto da Giacomo Campiotti con protagonisti Samuele Carrino e Lucia Mascino, ripercorre il cammino umano e spirituale del giovane santo, tra esperienze quotidiane, relazioni e una straordinaria capacità di guardare agli altri con amore. Il mio nome è Carlo è una coproduzione RTI- Movie Magic International, prodotta da Movie Magic International, liberamente e parzialmente ispirato alla vita di san Carlo Acutis e a fatti realmente accaduti, rielaborati per esigenze sceniche dell’opera.

Come può un ragazzo di quindici anni, appassionato di videogiochi, informatica e calcio, diventare il primo santo dell’era digitale? Il mio nome è Carlo racconta il sorprendente viaggio umano di san Carlo Acutis, interpretato da Samuele Carrino, un adolescente apparentemente uguale a tanti altri, ma capace di lasciare un’impronta indelebile nella vita di chiunque lo incontri. La sua forza non nasce da imprese straordinarie, ma da una scelta radicale e semplicissima: guardare ogni persona con amore.

Attraverso un racconto emozionante che intreccia presente e memoria, il film segue la crescita di Carlo dall’infanzia agli ultimi giorni della sua vita. Un bambino che scopre nella fede una sorgente inesauribile di felicità. Un ragazzo che stringe amicizia con chi è diverso, difende gli emarginati, consola chi soffre e restituisce speranza a chi l’ha perduta. Un adolescente che comprende prima di tutti che Internet può diventare uno strumento per diffondere il bene e costruire una comunità capace di superare ogni confine.

Intorno a lui, però, cambiano soprattutto gli altri. Rajesh, interpretato da Brayan Palliyagoda, il giovane immigrato accolto nella casa degli Acutis, riceve la fiducia di una famiglia, quella di Carlo, e di Carlo stesso. I compagni imparano che la fragilità non è una colpa. I genitori, Antonia, che ha il volto di Lucia Mascino, e Andrea, impersonato da Flavio Parenti, si trovano davanti a un figlio capace di insegnare loro il significato più autentico dell’amore. Persino medici e infermieri, durante la malattia che lo colpisce improvvisamente, rimangono disarmati dalla serenità con cui affronta il dolore.

Quando una leucemia fulminante interrompe la sua esistenza a soli quindici anni, sembra che tutto finisca troppo presto. In realtà è solo l’inizio. La testimonianza di Carlo continua infatti a viaggiare nel mondo fino a raggiungere milioni di giovani che in lui riconoscono un amico prima ancora che un santo.

Streaming e tv

Dove vedere Il mio nome è Carlo in tv e streaming? Appuntamento su Canale 5 questa sera, 27 settembre 2026, alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.