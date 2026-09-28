Ascolti tv domenica 27 settembre 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 27 settembre2026? Su Rai 1 è andato in onda… Su Rai 3 Presa Diretta. Su Rete 4 Fuori dal coro. Su Canale 5 Il mio nome è Carlo. Su Italia 1 Le Iene presentano Inside. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 27 settembre 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.