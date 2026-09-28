Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 28 settembre 2026

Questa sera, lunedì 28 settembre 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 28 settembre 2026, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro dell’appuntamento di oggi una lunga pagina dedicata al lavoro e ai rischi affrontati dalle forze dell’ordine con un’intervista inedita all’ispettore capo della Questura di Milano Christian Di Martino, che ha rischiato la vita dopo un intervento di polizia alla stazione di Lambrate di Milano. Christian, insignito della medaglia d’oro al valor civile, ha perso un rene dopo essere stato colpito da una coltellata. Continua poi l’inchiesta sul partito Avs, con nuove rivelazioni e ulteriori elementi. Infine, il caso Garlasco con un’intervista esclusiva all’ex Procuratore di Pavia Mario Venditti. Partecipano al dibattito, tra gli altri: Alessandro Sallusti, Hoara Borselli, Lucetta Scaraffia, Maurizio Belpietro, Daniele Capezzone, Lorenzo Pacini, Ginevra Leganza, Michele Silenzi, Giuseppe Cruciani, Suor Anna e Giuseppe Cruciani.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 28 settembre 2026, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.