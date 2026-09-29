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Ascolti tv lunedì 28 settembre: Turchia-Italia, Lo Stato delle Cose
Ascolti tv lunedì 28 settembre 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 28 settembre2026? Su Rai 1 è andato in onda il match di Nation League Turchia-Italia. Su Rai 3 Lo Stato delle Cose. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 28 settembre 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv lunedì 28 settembre 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 la partita di Nations League – Turchia-Italia interessa 7.380.000 spettatori pari al 36.4% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip conquista 1.826.000 spettatori con uno share del 16.6%. Su Rai2 La ragazza del mare intrattiene 942.000 spettatori pari al 5.6%. Su Italia1 Jack Reacher – La prova decisiva incolla davanti al video 924.000 spettatori con il 5.7%. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 1.093.000 spettatori (8%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 652.000 spettatori (5.4%).
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.768.000 – 18.9%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.356.000 spettatori pari al 20.7%. Su Rai2 TG2 Post registra 476.000 spettatori (2.2%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 892.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è la scelta di 1.060.000 spettatori (5.4%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.504.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.021.000 spettatori e il 5.1% nella prima parte e 810.000 spettatori e il 3.8% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.331.000 spettatori (6.2%). Su Tv8 Foodish arriva a 386.000 spettatori e l’1.9%.
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 2.889.000 spettatori pari al 24.2%, mentre Reazione a Catena coinvolge 4.200.000 spettatori pari al 26.3%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.501.000 spettatori (14.5%), mentre Caduta Libera convince 2.117.000 spettatori (15%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (390.000 – 3.9%), Blue Bloods è seguito da 520.000 spettatori con il 3.8% nel primo episodio e 660.000 spettatori con il 3.7% nel secondo episodio. Su Italia1, dopo Grande Fratello Vip (407.000 – 3.6%), Studio Aperto Mag sigla 297.000 spettatori (2.2%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 472.000 spettatori (2.7%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.586.000 spettatori (15.9%). A seguire Blob segna 979.000 spettatori (5.5%) e Fin Che la Barca Va sigla 827.000 spettatori (4.4%). Su Rete4 10 Minuti è la scelta di 851.000 spettatori (5.5%), mentre La Promessa intrattiene 933.000 spettatori (5.2%).
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.