Ascolti tv lunedì 28 settembre: Turchia-Italia, Lo Stato delle Cose

Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.768.000 – 18.9%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.356.000 spettatori pari al 20.7%. Su Rai2 TG2 Post registra 476.000 spettatori (2.2%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 892.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è la scelta di 1.060.000 spettatori (5.4%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.504.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.021.000 spettatori e il 5.1% nella prima parte e 810.000 spettatori e il 3.8% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.331.000 spettatori (6.2%). Su Tv8 Foodish arriva a 386.000 spettatori e l’1.9%.