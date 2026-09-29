Verità nascoste: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 29 settembre 2026

Questa sera, martedì 29 settembre 2026, alle ore 21,30 su Rete 4 va in onda Verità nascoste, programma che parla di casi di cronaca e delitti irrisolti sotto la guida di Milo Infante. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Milo Infante torna ad approfondire gli ultimi sviluppi, con particolare spazio al delitto di Garlasco e alla chiusura delle indagini su Andrea Sempio, ma anche alle vicende legate a Pamela Genini e Francesco Dolci. Sarà il caso Garlasco a occupare il cuore della puntata di questa sera, anche e soprattutto alla luce delle novità emerse nelle ultime ore. La Procura di Pavia ha infatti chiuso per la seconda volta le indagini su Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Un approfondimento che coinvolgerà anche gli avvocati Giada Bocellari e Liborio Cataliotti. Accanto a Garlasco, il programma tornerà sul caso di Pamela Genini, con due interviste inedite destinate ad aggiungere nuovi elementi al racconto della vicenda. Spazio anche alla vicenda giudiziaria che riguarda Francesco Dolci: a parlare sarà un suo ex socio, con un’intervista dedicata anche all’accusa di bancarotta fraudolenta contestata nei suoi confronti.

Streaming e tv

Dove vedere Verità nascoste in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – martedì 29 settembre 2026 – alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.