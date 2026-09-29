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Tutto l’amore che resta: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Tutto l’amore che resta: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, martedì 29 settembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Tutto l’amore che resta, serie tv – adattamento italiano della produzione francese “Lycée Toulouse-Lautrec” – con Raoul Bova nei panni del preside di un istituto scolastico inclusivo. La serie racconta la storia di Vittoria, una diciassettenne cresciuta in un ambiente privilegiato della Capitale che si trova improvvisamente a cambiare vita dopo la decisione della madre di iscrivere il fratello Matteo, ragazzo autistico, al Liceo Hellen Keller. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Al centro della storia troviamo Vittoria, una ragazza di diciassette anni cresciuta nella Roma più benestante, la cui vita cambia improvvisamente quando la madre decide di trasferire tutta la famiglia in provincia. Il motivo della scelta è il fratello Matteo, ragazzo autistico che viene iscritto al Liceo Helen Keller, una scuola specializzata nell’offrire supporto educativo, pratico ed emotivo agli studenti con disabilità e alle loro famiglie. Per Vittoria il cambiamento è inizialmente difficile da accettare. Costretta a lasciare le proprie abitudini e gli amici di sempre, affronta con diffidenza la nuova realtà scolastica. Col passare del tempo, però, il confronto con i compagni del liceo la porterà a mettere in discussione i propri pregiudizi e a costruire nuove amicizie.

Cast

Abbiamo visto la trama della prima puntata di Tutto l’amore che resta, ma qual è il cast della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori che hanno preso parte alla fiction:

  • Raoul Bova
  • Giulia Bevilacqua
  • Gloria Harvey
  • Francesco Leo
  • Anna Favella
  • Adriana Savarese
  • Fiorenza Pieri
  • Federica Pagliaroli
  • Chiara Bordi

Streaming e diretta tv

Dove vedere Tutto l’amore che resta in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera, martedì 29 settembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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