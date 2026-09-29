Achille Lauro – Comuni immortali: cast, scaletta, canzoni, ospiti, location, anticipazioni, quante puntate, durata, concerto Canale 5, streaming, orario

Questa sera, martedì 29 settembre, in prima serata su Canale 5, arriva Achille Lauro, con il concerto evento Comuni Immortali, dallo Stadio San Siro di Milano. Una serata di grande musica da non perdere, con tanti ospiti, su tutti Laura Pausini. Un’occasione per ascoltare i grandi successi di un artista tra i più in voga degli ultimi tempi, amato in maniera trasversale da giovani e meno giovani. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni, come il cast, la scaletta, le canzoni e gli ospiti.

Cast, scaletta, canzoni, ospiti, location

Davanti a 60.000 persone, lo spettacolo ripercorre le tappe più significative del percorso artistico dell’artista. Dopo il debutto allo Stadio Romeo Neri di Rimini e il trionfale appuntamento allo Stadio Olimpico di Roma, Comuni Immortali arriva nelle case degli italiani con uno show imponente e visionario.

Uno dei momenti più emozionanti e significativi della serata: l’arrivo sul palco di Laura Pausini. I due artisti si ritrovano davanti al pubblico di San Siro per uno dei passaggi più intensi dello show. Tra grandi successi e brani più recenti, il concerto si sviluppa come un’opera in più capitoli. Musica, performance, estetica e narrazione si intrecciano in un viaggio attraverso la carriera di Lauro, trasformando il palco di San Siro in uno spazio di spettacolo e contaminazione artistica.

La serata prosegue sulle note di Maleducata con la sfilata di debutto di EROTICA, la prima collezione femminile firmata da Achille Lauro nel suo nuovo ruolo di Direttore Creativo di Dondup. Per la prima volta, una vera e propria sfilata di moda entra all’interno di un concerto in uno degli stadi più iconici al mondo: trentanove look sfilano sul palco di San Siro, con la partecipazione di top model internazionali come Frida Aasen, Cindy Mello e Ikram Abdi.

Streaming e tv

Dove vedere Achille Lauro – Comuni immortali in tv e streaming? Appuntamento in prima visione questa sera, 29 settembre 2026, alle ore 21.30 su Canale 5. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.