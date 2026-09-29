Retribution: tutto quello che c’è da sapere sul film
Retribution: trama, cast e streaming del film su Italia 1
Questa sera, martedì 29 settembre 2026, alle ore 21,30 su Italia 1 va in onda Retribution, film del 2023 diretto da Nimród Antal. La pellicola è il remake del film spagnolo del 2015 Desconocido – Resa dei conti (El desconocido). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Matt Turner lavora come operatore finanziario presso la Nanite Capital sotto la guida del suo amico e CEO Anders Muller e vive a Berlino con la moglie Heather e i due figli, Emily e Zach. Mentre accompagna i figli a scuola, Matt riceve una chiamata da un numero sconosciuto con voce distorta che gli dice che sotto il suo sedile c’è un ordigno, già armato quando Matt ci si è seduto. La bomba viene innescata da entrambe le piastre a pressione posizionate su tutti i sedili e da una radiofrequenza. Minaccia anche di far detonare la bomba se Matt cerca di chiedere aiuto. Matt individua il dispositivo ed è costretto a seguire le istruzioni dell’attentatore per tener in vita se stesso e i propri figli.
Retribution: il cast
Abbiamo visto la trama di Retribution, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Liam Neeson: Matt Turner
- Matthew Modine: Anders Muller
- Noma Dumezweni: Angela Brickmann
- Lilly Aspell: Emily Turner
- Jack Champion: Zach Turner
- Embeth Davidtz: Heather Turner
- Arian Moayed: Sylvain
Streaming e tv
Dove vedere Retribution in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 29 settembre 2026 – alle ore 21,30 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.