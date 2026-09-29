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Retribution: tutto quello che c’è da sapere sul film

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Retribution: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, martedì 29 settembre 2026, alle ore 21,30 su Italia 1 va in onda Retribution, film del 2023 diretto da Nimród Antal. La pellicola è il remake del film spagnolo del 2015 Desconocido – Resa dei conti (El desconocido). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Matt Turner lavora come operatore finanziario presso la Nanite Capital sotto la guida del suo amico e CEO Anders Muller e vive a Berlino con la moglie Heather e i due figli, Emily e Zach. Mentre accompagna i figli a scuola, Matt riceve una chiamata da un numero sconosciuto con voce distorta che gli dice che sotto il suo sedile c’è un ordigno, già armato quando Matt ci si è seduto. La bomba viene innescata da entrambe le piastre a pressione posizionate su tutti i sedili e da una radiofrequenza. Minaccia anche di far detonare la bomba se Matt cerca di chiedere aiuto. Matt individua il dispositivo ed è costretto a seguire le istruzioni dell’attentatore per tener in vita se stesso e i propri figli.

Retribution: il cast

Abbiamo visto la trama di Retribution, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Liam Neeson: Matt Turner
  • Matthew Modine: Anders Muller
  • Noma Dumezweni: Angela Brickmann
  • Lilly Aspell: Emily Turner
  • Jack Champion: Zach Turner
  • Embeth Davidtz: Heather Turner
  • Arian Moayed: Sylvain

Streaming e tv

Dove vedere Retribution in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 29 settembre 2026 – alle ore 21,30 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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