Retribution: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, martedì 29 settembre 2026, alle ore 21,30 su Italia 1 va in onda Retribution, film del 2023 diretto da Nimród Antal. La pellicola è il remake del film spagnolo del 2015 Desconocido – Resa dei conti (El desconocido). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Matt Turner lavora come operatore finanziario presso la Nanite Capital sotto la guida del suo amico e CEO Anders Muller e vive a Berlino con la moglie Heather e i due figli, Emily e Zach. Mentre accompagna i figli a scuola, Matt riceve una chiamata da un numero sconosciuto con voce distorta che gli dice che sotto il suo sedile c’è un ordigno, già armato quando Matt ci si è seduto. La bomba viene innescata da entrambe le piastre a pressione posizionate su tutti i sedili e da una radiofrequenza. Minaccia anche di far detonare la bomba se Matt cerca di chiedere aiuto. Matt individua il dispositivo ed è costretto a seguire le istruzioni dell’attentatore per tener in vita se stesso e i propri figli.

Retribution: il cast

Abbiamo visto la trama di Retribution, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Liam Neeson: Matt Turner

Matthew Modine: Anders Muller

Noma Dumezweni: Angela Brickmann

Lilly Aspell: Emily Turner

Jack Champion: Zach Turner

Embeth Davidtz: Heather Turner

Arian Moayed: Sylvain

Streaming e tv

Dove vedere Retribution in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 29 settembre 2026 – alle ore 21,30 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.