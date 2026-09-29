Filorosso: anticipazioni e ospiti del programma su Rai 3, 29 settembre 2026

Filorosso è il programma di approfondimento in onda su Rai 3, il martedì in prima serata, a partire dalle 21.20. Tanti gli ospiti in studio per analizzare i temi di attualità, come la guerra in Ucraina, lo scontro politico e i casi di cronaca, ma anche le sfide economiche e sociali, i grandi appuntamenti culturali, gli scenari internazionali. Non mancheranno servizi e reportage. Alla conduzione Antonino Monteleone. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Filorosso in onda questa sera, 29 settembre 2026.

Anticipazioni e ospiti

Un’esclusiva che potrebbe aggiungere nuovi elementi a uno dei più grandi misteri italiani. La nuova puntata di “Filorosso” accenderà i riflettori sul caso Emanuela Orlandi con le testimonianze inedite di Laura Casagrande e Bruno Bosco. A 43 anni dalla scomparsa della cittadina vaticana, la trasmissione presenterà le prime dichiarazioni rilasciate ai microfoni di “Filorosso” da Bruno Bosco, il poliziotto che il 22 giugno 1983 vide il cosiddetto “uomo della Avon”, l’uomo che avrebbe offerto a Emanuela un lavoro per la nota azienda di cosmetici. Bosco è oggi l’ultimo testimone ancora in vita di quell’incontro e le sue parole potrebbero rimettere in discussione la ricostruzione finora conosciuta dei fatti. “Filorosso” proporrà inoltre un confronto con Laura Casagrande, ex compagna di banco di Emanuela Orlandi, indicata da alcune testimonianze come possibile presenza accanto alla giovane nel momento dell’incontro con l’uomo della Avon. Casagrande, indagata dalla Procura di Roma per false informazioni ai pubblici ministeri, non concede un’intervista televisiva dal 1987.

L’inviato Gabriele D’Angelo è riuscito a rintracciarla raccogliendo la sua versione dei fatti e le sue risposte alle accuse emerse negli ultimi anni. Sul tema interverranno Laura Sgrò, legale della famiglia Orlandi, e Pietro Orlandi, che da anni si batte per cercare la verità sulla sorella.

La trasmissione tornerà poi sullo scandalo Lavitola con un’intervista esclusiva alla sorella di Valter Lavitola, realizzata dal direttore di MOWMag Moreno Pisto, che sarà ospite in studio per commentare i nuovi sviluppi della vicenda.

Spazio, inoltre, agli ultimi aggiornamenti sul caso Garlasco, con il contributo dell’avvocato Antonio De Rensis, della giornalista Rita Cavallaro, dell’avvocato Massimo Lovati e del biologo forense Ugo Ricci.

Nel corso della serata non mancherà anche una pagina dedicata all’attualità economica e ai temi che incidono sulla vita quotidiana degli italiani, tra consumi e costo dei carburanti. Tra gli ospiti previsti Tommaso Cerno e Oscar Farinetti.

Streaming e tv

Dove vedere Filorosso in diretta tv e in streaming? Appuntamento a partire dalle 21,20, stasera – martedì 29 settembre 2026 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma Filorosso è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.