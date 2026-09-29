Boss in incognito: anticipazioni, quante puntate e streaming

Questa sera, martedì 29 settembre 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Boss in incognito, il programma tv che quest’anno vede alla conduzione Elettra Lamborghini. Sarà lei a raccontare le storie dei boss che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni seconda puntata

Nel corso delle puntate, ciascuna dedicata a realtà aziendali italiane d’eccellenza, i boss non saranno gli unici ad andare in incognito e a camuffarsi, assumendo una nuova identità. Ad aiutarli nella loro missione, in alcune occasioni, ci sarà o la stessa Elettra Lamborghini, anche lei sotto copertura per non farsi riconoscere, o, altra novità di questa edizione, dei talent pronti a scendere in campo e a lavorare al fianco dei dipendenti, con nuove identità e travestimenti ad hoc.

Protagonista della seconda puntata sarà Natale Lia, Direttore Generale di GIAS, azienda leader da oltre 50 anni nel settore dei surgelati di alta qualità pronti al consumo, ispirati alla tradizione della cucina mediterranea. Gias è rinomata per la sua filiera corta e sostenibile, che permette di lavorare e trasformare le materie prime a pochissima distanza dai campi di raccolta, preservandone così qualità e freschezza. Fortemente radicata nel territorio, GIAS lavora prodotti di eccellenza che dal Sud Italia viaggiano in tutto il mondo e, con i suoi 500 dipendenti, rappresenta una delle realtà industriali più importanti della Calabria. Nella sua avventura in incognito, il Boss si metterà alla prova in diverse mansioni: si destreggerà nella raccolta delle zucchine nei campi insieme a Vincenzo; lo vedremo intento nella selezione e nel confezionamento dei prodotti con Paola; sarà poi affiancato da Anna nel fine linea e, infine, lavorerà nella cucina sperimentale per perfezionare una ricetta insieme a Nellina. Riuscirà il Boss a non farsi scoprire dai suoi dipendenti? Sotto copertura ci sarà anche la conduttrice Elettra Lamborghini, che collaborerà con Patrizia nella selezione e nel taglio delle zucchine.

L’esperienza di Boss in incognito torna così a raccontare l’incontro tra due mondi solitamente separati e distinti e, apparentemente, lontani: quello dei boss e quello dei dipendenti, permettendo, sia agli uni che agli altri, di incontrarsi, comprendersi e conoscersi meglio, attraverso momenti di sorpresa, divertimento ed emozione. Ai dipendenti, impegnati a lavorare o con il loro boss o con Elettra Lamborghini (entrambi in incognito), viene detto che in azienda si sta girando un documentario che aiuta alcune persone che hanno perso il lavoro a trovarne uno nuovo. Soltanto al termine della settimana di riprese, i lavoratori scoprono la vera identità di chi li ha affiancati durante le loro attività lavorative.

Streaming e tv

Dove vedere Boss in incognito in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.