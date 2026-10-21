Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 21 ottobre 2026 su Rai 3

Questa sera – mercoledì 21 ottobre 2026 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Raffaella Griggi, che da questa stagione ha preso il posto di Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Emergenza violenza giovanile: contro tutto, contro il mondo degli adulti, ma anche contro i coetanei. Una violenza di cui spesso non sanno dare una spiegazione: “Stavamo scherzando, era un gioco”. E i genitori non si capacitano di quello che sta succedendo: i ragazzi non si confrontano con loro, si muovono tra social e smartphone, in un mondo tutto loro (oppure “in un isolamento profondo”. A “Chi l’ha visto?” Alberto Pellai, medico psicoterapeuta dell’età evolutiva che da anni studia i cambiamenti in corso.

Nessy Guerra rischia il carcere per adulterio: sono giorni di grande paura per la mamma che è reclusa in casa con la sua bambina. Fuori una pattuglia della polizia egiziana le proibisce di uscire. Intanto Tamer, il suo ex marito, è stato condannato ad un anno per aggressione e minacce ai danni del console onorario di Hourgada, ma è ancora libero.

Infine, il caso di Liliana Resinovich: dopo cinque anni, una nuova perizia scopre un DNA maschile sui jeans, su uno dei sacchi neri che avvolgeva i piedi della donna e sul cordino delle chiavi. Il marito è l’unico indagato, ma il DNA non è il suo. A chi appartiene? I dubbi sono ancora molti, sia sulla causa della morte, sia sulla dinamica: Raffaella Griggi, insieme all’inviata Veronica Briganti che da anni segue il caso, ci aiuterà a ricostruire questo mistero con testimonianze inedite. Come sempre, spazio agli appelli, alle richieste di aiuto, alle segnalazioni dei telespettatori di persone in difficoltà.

Contatti

Abbiamo visto le anticipazioni e le storie di stasera, ma quali sono i contatti di Chi l’ha visto? per segnalare persone scomparse? Ecco i contatti ufficiali della storica trasmissione di Rai 3.

Facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

Twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

telefono 06.8262

posta elettronica 8262@rai.it

WhatsApp 345 313 1987

Streaming e diretta tv

Dove vedere Chi l’ha visto? in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – mercoledì 21 ottobre 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.