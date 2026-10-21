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Il Volo – Uno per tutti: anticipazioni e ospiti della seconda puntata del concerto su Canale 5

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Il Volo – Uno per tutti: anticipazioni e ospiti della seconda puntata del concerto su Canale 5

La grande musica torna protagonista su Canale 5 con Il Volo. Il trio torna a Palazzo Te a Mantova per il secondo anno consecutivo per un nuovo spettacolo con tanti ospiti, dal titolo Il Volo – Uno per tutti. Previste tre grandi serate in prima serata su Canale 5. A guidare le serate nel ruolo di conduttore e padrone di casa c’è Amadeus nella prima serata, Noemi nella seconda e Katia Follesa per la terza serata. Ma vediamo insieme anticipazioni e ospiti della seconda puntata prevista stasera, 21 ottobre 2026.

Anticipazioni e ospiti seconda puntata

Nato da un’idea di Michele Torpedine e prodotto da Friends & Partners, “Il Volo – Uno per tutti” si conferma un appuntamento fisso nel palinsesto televisivo, pronto a rinnovare il grande successo di ascolti delle precedenti edizioni. Sono previste tre grandi prime serate, a cominciare da mercoledì 14 ottobre 2026, per tre settimane. I concerti sono stati registrati il  24, 26 e 27 settembre. Nel corso dei tre appuntamenti, il trio accoglierà sul palco numerosi grandi nomi della scena musicale italiana per dare vita a performance inedite, duetti speciali e cover rivisitate in chiavi del tutto nuove.

Si alterneranno momenti solisti, di gruppo e con ospiti, in cui verranno presentati i brani più amati del repertorio de Il Volo, ma anche cover che porteranno a ripercorrere i momenti musicali più iconici della storia della musica italiana e interazionale. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble porteranno sul palco performance accompagnati da una grande orchestra e da numerosi ospiti oltre alla partecipazione di Noemi. Ospiti della serata: Loredana Bertè, Emma, Madame, Nek, Malika Ayane, Michele Bravi, Nina Zilli e Ekaterina Bakanova.

Il Volo – Uno per tutti: quante puntate

Quante puntate sono previste per Il Volo – Uno per tutti? Sono previste tre puntate, in onda per tre mercoledì dal 14 ottobre 2026 su Canale 5 dalle 21.30. Ecco la programmazione completa.

  • Prima puntata: 14 ottobre 2026 TRASMESSA
  • Seconda puntata: 21 ottobre 2026 OGGI
  • Terza puntata: 28 ottobre 2026

Streaming e tv

Dove vedere Il Volo – Uno per tutti in diretta tv e streaming? Lo show, come detto, va in onda stasera – 21 ottobre 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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