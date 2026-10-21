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Tale e Quale Show 2026: anticipazioni (cast, ospiti e giudici) della quinta puntata

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Tale e Quale Show 2026: anticipazioni (cast, ospiti e giudici) della quinta puntata

Questa sera, mercoledì 21 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la quinta puntata di Tale e Quale Show 2026, la sedicesima edizione del varietà condotto da Carlo Conti che cambia collocazione e porta tutta la sua energia al mercoledì sera. Nove puntate in diretta dagli Studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e cast

Esperienze, caratteri e percorsi differenti, ma una sfida uguale per tutti: lasciare per una sera la propria identità e trasformarsi in una grande voce della musica. Ogni settimana cambieranno volto, voce, movenze, stile e presenza scenica. Trucco, parrucco, costumi, preparazione vocale e studio del personaggio accompagneranno il lavoro degli Artisti fino al momento più atteso: l’ingresso in studio, quando la trasformazione dovrà essere completa. I protagonisti si esibiranno rigorosamente dal vivo, accompagnati dagli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli. Le varie ‘interpretazioni’ saranno impreziosite dalle coreografie di Fabrizio Mainini e del corpo di ballo fisso del programma.

Ma qual è il cast completo di Tale e Quale Show 2026? I Protagonisti chiamati a mettersi in gioco in questa sedicesima edizione saranno: Jasmine Carrisi, Maddalena Corvaglia, Roberta Morise, Paola Perego, Anna Pettinelli, Selma, Stefano Meloccaro, Max Paiella, Andrea Perroni, Vladimir Randazzo. Presenti a grande richiesta anche Flavio Insinna & Gabriele Cirilli (saranno considerati come concorrente unico). A seguirli quotidianamente i vocal coach Dada Loi, Antonella Pepe, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, insieme all’actor coach Emanuela Aureli.

Queste le imitazioni della puntata di oggi, 21 ottobre:

  • Jasmine Carrisi sarà Madame
  • Gabriele Cirilli e Flavio Insinna saranno Vittorio De Sica e Mal
  • Maddalena Corvaglia sarà Lady Gaga
  • Selma Ezzine sarà Michael Jackson
  • Stefano Meloccaro sarà Lucio Battisti
  • Roberta Morise sarà Gianna Nannini
  • Max Paiella sarà Charles Aznavour
  • Paola Perego sarà Cher
  • Andrea Perroni sarà Luca Carboni
  • Anna Pettinelli sarà Freddie Mercury
  • Vladimir Randazzo sarà Samurai Jay

La giuria: i 4 giudici

A giudicare le esibizioni saranno le ‘novità’ Elettra Lamborghini e Alessandro Siani, che affiancheranno Cristiano Malgioglio. Tre personalità molto diverse, tre modi di vivere lo spettacolo, tre sguardi destinati a rendere ancora più imprevedibile il momento dei giudizi. Accanto a loro, in ogni puntata, ci sarà anche un quarto giudice “a sorpresa”, diverso di settimana in settimana, chiamato a entrare nel gioco e a stilare la propria classifica. Tra commenti, voti, battute e sorprese, la giuria sarà uno dei motori dello show e accompagnerà i protagonisti lungo tutte le nove serate. Il quarto giudice della prima serata saranno la comica Valentina Persia e il cantautore Marco Masini.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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