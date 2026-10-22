Enrico Ruggeri critica Marracash per le sue dichiarazioni rilasciate in seguito alle proteste che hanno attraversato l’Italia lo scorso fine settimana e che, in alcuni casi, sono sfociate in episodi di violenza. Intervenuto a Un giorno da Pecora, il programma radiofonico in onda su Rai Radio1, il cantautore ha dichiarato: “Se sono stupito dalle dichiarazioni di Marracash sugli scontri di Milano? Quei ragazzi vorrebbero il lusso che Marracash si può concedere facendo pagare i biglietti dei suoi concerti 120euro a biglietto. Insomma è un corto circuito che mi fa sorridere”.

Su quanto avvenuto a Milano lo scorso weekend, Ruggeri afferma: “Diciamo che negli ultimi giorni mi sono riletto i capitoli 13 e 14 dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni”. E spiega: “Lì si parla dei silenziosi sobillatori, cosa molto attuale. La considerazione base però è che quelli andavano a portare via, a rubare, a prendere il pane. Oggi invece quello che si prende è l’abbigliamento dei negozi di lusso, scarpe di lusso, borse di lusso. E quando vedono una libreria non sanno cosa prendere perché non riconoscono nemmeno cosa siano i libri. È una cosa del tutto particolare”. Il cantante, quindi, conclude: “Ripeto, è curioso che personaggi che fanno concerti a 120 euro al biglietto si schierino con questi che, mi sembra, abbiano una rabbia nata dal non potersi permettere quello che vedono sui social, non beni di prima necessità come il pane”.