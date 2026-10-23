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Musica

Piero Pelù: “Andare avanti a botte di Decreti sicurezza non risolverà nessun problema”

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Credit: AGF

Le parole del cantante: "Se i giovani hanno qualche cosa da dire vanno ascoltati e non repressi"

di Niccolò Di Francesco
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Anche il cantante Piero Pelù dice la sua sulle proteste che hanno attraversato l’Italia lo scorso fine settimana e che, in alcuni casi, sono sfociate in episodi di violenza. A margine della consegna del premio Amnesty international a Firenze, il cantante ha dichiarato: “Se i giovani hanno qualche cosa da dire vanno ascoltati e non repressi. Che siano istanze di voglia di studiare o di volersi sentire semplicemente vivi o cittadini di questo paese. Naturalmente andare avanti a botte di Decreti sicurezza non risolverà nessun problema, anzi non farà altro che aumentare le divisioni e creare divisioni è criminale”.

E ancora: “Ho figlie e nipoti e quindi mi rendo conto benissimo che quando loro non si sentono ascoltati, allora è lì che scattano i meccanismi di ribellione, più o meno incosciente. Quindi bisogna sempre tenere alto il livello di comunicazione con i giovani. Sto seguendo le pagine degli istituti superiori di Firenze”, che in questi giorni hanno occupato oltre una decina di istituti, “vedo gli interventi dei ragazzi che annunciano scioperi, manifestazioni. E sono tutti ragazzi estremamente lucidi, attenti e e che hanno bisogno di essere ascoltati. Ma non solo a voce devono essere ascoltati con i fatti”.

Fatti che sono “il diritto allo studio, il diritto a potersi mantenere fuori sede. Sono cose fondamentali per il futuro di questo Paese che si sta spopolando perché le nuove generazioni se ne vanno in giro per l’Europa dove hanno trattamenti infinitamente migliori di quelli che offre l’Italia. E questa è una tendenza che qualsiasi governo deve deve prendere in considerazione”, altrimenti, “saremo un Paese di persone anziane, dove, tra l’altro, nessuno pagherà per le nostre pensioni”. Piero Pelù ha anche commentato le parole di Marracash, secondo cui con “le buone non si risolve niente”: “Sentire una frase del genere da un artista fa una certa impressione. Affermare che con le buone non si ottiene niente significa, di fatto, rifiutare qualsiasi forma di dialogo. E laddove il dialogo viene meno, a prendere il sopravvento sono inevitabilmente la violenza e il razzismo”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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