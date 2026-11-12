Piero Pelù: “Meloni strumentalizza gli scontri in piazza, dove si infilano sempre pochi guastatori di regime”
La premier secondo il cantante "è la figlia perfetta di Silvio Berlusconi"
Piero Pelù torna ad attaccare Giorgia Meloni. Protagonista di Profumo d’inverno, spettacolo che ripercorre la vita di Kurt Cobain in programma al Teatro della Pergola di Firenze il 15 e 16 dicembre, il cantante dichiara a La Repubblica: “Ci tengo a dire subito che Cobain non ha mai fatto canzoni politiche, ma nei suoi diari attaccava neocon, antigay, antiabortisti. Nello spettacolo aggiungerò anche i miei punti di vista, che hanno molto a che fare con il mio pensiero e con quello che accade oggi. Sarà uno spettacolo tra politica e poetica. Kurt era molto lucido e i suoi ragionamenti non hanno mai perso aderenza con l’attualità. Purtroppo non aveva accanto una donna in grado aiutarlo, è morto solo e disperato. Aveva anche uno spirito meravigliosamente ironico e autoironico verso il mondo”.
L’ex frontman dei Litfiba, quindi, torna a parlare delle proteste: “Per sminuire la protesta civile della maggioranza si va a inquinare il senso di quelle manifestazioni con dei guastatori che, come ormai è dimostrato, appartengono molto spesso ‘all’altra squadra’. Niente di nuovo sotto al cielo, la propaganda di regime usa sempre queste minime presenze per strumentalizzarle e mettere così in secondo piano le giuste richieste. Una strategia che si sta ripetendo con Meloni, che è la figlia perfetta di Berlusconi. Ma tutto questo compare anche nei diari di Kurt”.