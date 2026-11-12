Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:47
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli
Musica

Piero Pelù: “Meloni strumentalizza gli scontri in piazza, dove si infilano sempre pochi guastatori di regime”

Immagine di copertina
Credit: AGF

La premier secondo il cantante "è la figlia perfetta di Silvio Berlusconi"

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Piero Pelù torna ad attaccare Giorgia Meloni. Protagonista di Profumo d’inverno, spettacolo che ripercorre la vita di Kurt Cobain in programma al Teatro della Pergola di Firenze il 15 e 16 dicembre, il cantante dichiara a La Repubblica: “Ci tengo a dire subito che Cobain non ha mai fatto canzoni politiche, ma nei suoi diari attaccava neocon, antigay, antiabortisti. Nello spettacolo aggiungerò anche i miei punti di vista, che hanno molto a che fare con il mio pensiero e con quello che accade oggi. Sarà uno spettacolo tra politica e poetica. Kurt era molto lucido e i suoi ragionamenti non hanno mai perso aderenza con l’attualità. Purtroppo non aveva accanto una donna in grado aiutarlo, è morto solo e disperato. Aveva anche uno spirito meravigliosamente ironico e autoironico verso il mondo”.

L’ex frontman dei Litfiba, quindi, torna a parlare delle proteste: “Per sminuire la protesta civile della maggioranza si va a inquinare il senso di quelle manifestazioni con dei guastatori che, come ormai è dimostrato, appartengono molto spesso ‘all’altra squadra’. Niente di nuovo sotto al cielo, la propaganda di regime usa sempre queste minime presenze per strumentalizzarle e mettere così in secondo piano le giuste richieste. Una strategia che si sta ripetendo con Meloni, che è la figlia perfetta di Berlusconi. Ma tutto questo compare anche nei diari di Kurt”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Cultura / Tuttobrunori, Macondo è una domenica a pranzo
Musica / Elisa: “A 8 anni ho subito abusi sessuali. Sto imparando a non colpevolizzarmi”
Musica / Piero Pelù: “Andare avanti a botte di Decreti sicurezza non risolverà nessun problema”
Ti potrebbe interessare
Cultura / Tuttobrunori, Macondo è una domenica a pranzo
Musica / Elisa: “A 8 anni ho subito abusi sessuali. Sto imparando a non colpevolizzarmi”
Musica / Piero Pelù: “Andare avanti a botte di Decreti sicurezza non risolverà nessun problema”
Musica / Enrico Ruggeri contro Marracash: “Quei ragazzi sognano il lusso che lui si può concedere”
Musica / Frankie hi-nrg: “Diffidate dei ricchi che pretendono di spiegare ai poveri come fare la rivoluzione”
Musica / Marracash si schiera con le proteste, Fedez: “Non credete agli artisti ricchi che vi sostengono”
Musica / Da Marracash a Ghali e Sayf, gli artisti si schierano con le proteste: “Con le buone non cambi le cose”
Musica / Ventiquattro artisti in gara e la serata performance: il regolamento di Sanremo 2027
Musica / “La musica è il simbolo delle lotte per i diritti”: il pianista Uri Caine racconta a TPI il suo concerto per Octavius Catto
Musica / Jake La Furia: “Tanti vogliono diventare famosi, questo ti porta a fare musica di me**a”
Ricerca